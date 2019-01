Vasco renova o contrato do goleiro Fernando Miguel até o fim de 2020

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco divulgou a renovação de contrato do goleiro Fernando Miguel até o fim de 2020. O anterior se encerrava em dezembro deste ano. O site oficial do clube destaca ainda que há uma cláusula com uma opção atrelada à performance para prorrogação do compromisso até o fim de 2021.

Fernando Miguel chegou ao Cruzmaltino em maio do ano passado e ao fim da temporada barrou o ídolo Martín Silva. Com a saída do uruguaio para o Libertad (PAR) em 2019, se manteve de vez como titular da meta vascaína.

Experiente, o arqueiro se mostrou animado com a equipe do Vasco atual.

"O que traz segurança são vitórias e evolução. Vejo nossa equipe com margem boa de evolução. O momento é bom, mas precisamos evoluir mais, independente da equipe que for entrar em campo", declarou o goleiro, complementando:

"Quando se inicia um trabalho do zero nada melhor do que evoluir vencendo. São três vitórias, nos dá uma condição de invicto na temporada. Teve uma rotatividade de atletas e foi importante para potencializar todo mundo".

ARTILHEIRO DA COPINHA

No último fim de semana o presidente do Vasco, Alexandre Campello, já havia utilizado seu Twitter para divulgar a renovação de contrato do jovem atacante Tiago Reis, vice-artilheiro da Copa São Paulo de futebol júnior, por mais quatro temporadas.