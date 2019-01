Vasco tenta garantir vaga antecipada antes de clássico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embalado na Taça Guanabara, o Vasco só depende de si próprio para garantir ida às semifinais do torneio por antecipação, nesta quarta-feira (30), quando enfrenta a Portuguesa-RJ a partir das 17h.

Caso vença no estádio Moça Bonita, em Bangu, na zona oeste do Rio, a equipe cruzmaltina chegará a 12 pontos ao final da quarta rodada e já terá, no mínimo, o segundo lugar do grupo B, no qual atualmente é líder. Tentará então firmar a liderança na rodada final, em clássico contra o Fluminense, no sábado (2).

Até aqui, o Vasco é o único time com 100% de aproveitamento no primeiro turno do Carioca, com uma trinca de vitórias —na última delas, sobre o Americano, por 1 a 0, os vascaínos atuaram com um a menos durante a maior parte do segundo tempo, devido a expulsão de Andrey.

“É muito cedo para falar que somos a melhor equipe do campeonato, mas seguimos na briga. O importante é que demos um passo importante para garantir um lugar na semi”, disse Yago Pikachu, que seguirá entre os titulares, apesar das trocas promovidas pelo técnico Alberto Valentim.

O treinador tenta evitar desgaste físico de seus comandados neste início de temporada. Com isso, a equipe titular do Vasco deverá ser a seguinte: Fernando Miguel, Claudio Winck, Luiz Gustavo, Ricardo e Henrique; Raul, Bruno Ritter, Pikachu, Dudu e Moresche; e Ribamar.

A Portuguesa, com apenas um ponto e lanterna do grupo, jogará já sem chance de classificação para a próxima fase.

Estádio: Moça Bonita, no Rio

Horário: 17h desta quarta-feira

Juiz: Pathrice Wallace Correa Maia