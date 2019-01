Vasco vence Americano com menos um, faz a trinca e mantém 100% no Carioca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Americano por 1 a 0 neste domingo (27). A partida em São Januário, porém, foi mais difícil do que se esperava. Isso porque Andrey foi expulso no início do segundo tempo e viu a história do duelo mudar completamente. Marrony marcou o gol da vitória após passe de Pikachu.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 9 pontos e manteve os 100% de aproveitamento na Taça Guanabara - são três vitórias em três jogos. O Cruzmaltino volta a campo na quarta-feira, quando encara a Portuguesa, no estádio de Moça Bonita, em Bangu.

O Vasco contou com o bom desempenho de Marrony e Pikachu para manter os 100% de aproveitamento na Taça Guanabara. O atacante mostrou versatilidade e faro de gol. Já o meio-campista deu assistência perfeita para o companheiro.

Dois dos destaques do time não tiveram boa atuação neste domingo. Thiago Galhardo errou praticamente tudo que tentou e esteve bem abaixo do que pode render. Andrey, por sua vez, foi expulso após levar dois amarelos em quatro minutos.

O Vasco voltou ligadíssimo do intervalo e precisou de poucos minutos para abrir o placar. Aos 2min do segundo tempo, Pikachu fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Marrony. O jovem fez o correto: cabeceou para o chão e estufou as redes de Luís Henrique.

Andrey fez duas faltas para cartão amarelo em menos de quatro minutos. Corretamente, o árbitro expulsou o volante e deixou o Vasco em situação delicada no jogo. Pikachu, que jogava de meia, foi recuado para ficar na marcação.

Com um a mais em campo, o Americano partiu para cima do Vasco na reta final. A pressão, no entanto, não foi suficiente para superar a defesa e o goleiro Fernando Miguel, que fez boas defesas quando exigido.

VASCO

Fernando Miguel; Cáceres, Luiz Gustavo, Ricardo e Henrique; Lucas Mineiro, Andrey, Thiago Galhardo e Pikachu; Yan Sasse (Moresche) e Marrony (Rodrigo Fernandes)

T.: Alberto Valentim

AMERICANO

Luis Henrique; Léo Rosa, Admilton, Gabriel e Digão (Neto); Abuda, Vandinho, Junior Santos, Gustavo Tonoli (Paulo Vitor); Dedé (Di Maria) e Romário

T.: Josué Teixeira

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Rafael Gomes Rosa

Cartões amarelo: Luís Henrique e Digão (AME) Andrey, Fernando Miguel (VAS)

Cartão vermelho: Andrey (VAS)

Gols: Marrony (VAS), aos 2min do segundo tempo.