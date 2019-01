Vasco vence Coritiba e encara Volta Redonda nas quartas da Copa SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Coritiba por 3 a 0 nesta quarta-feira, no Canindé, em São Paulo, pela Copa SP de futebol júnior. Os gols foram marcados por Lucas Santos (2) e Bruno Gomes já no segundo tempo. O Cruzmaltino, agora, encara o Volta Redonda pelas quartas de final.

O Vasco foi quem começou tomando a inciativa e mostrava qualidade nas construções das jogadas. Por duas vezes o time chegou bem na área do adversário, mas pecou na finalização com chutes de Tiago Reis e Lucas Santos.

Apesar do melhor momento do Vasco foi o Coritiba quem teve a melhor oportunidade. Igor Jesus recebeu belíssimo lançamento e ficou cara a cara com Alexander. O atacante tentou encobrir o goleiro que se esticou todo e evitou o primeiro.

Após o intervalo, o Vasco voltou diferente e abriu o placar aos 20min. Lucas Santos ganhou em velocidade e foi derrubado dentro da área. Pênalti bem convertido pelo camisa 10.

Melhor em campo, o segundo gol não demorou a sair. Em cobrança de escanteio, Bruno Gomes subiu mais que a zaga no primeiro pau e fez leve desvio, que matou o goleiro do Coritiba.

No fim do duelo, o Vasco ainda marcou mais uma vez para dar números finais à partida. E novamente com Lucas Santos. O camisa 10 fez grande jogada individual e arriscou de fora da área para fazer seu segundo no jogo.

Outro time garantido entre os oito melhores é o Grêmio, que não teve trabalho para despachar o Audax com um triunfo por 3 a 0.