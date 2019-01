Vasco vence Madureira sob forte calor do Rio na estreia no Carioca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Debaixo de um sol de mais de 40 graus, o Vasco venceu o Madureira por 1 a 0 neste sábado (19) - gol de Thiago Galhardo - na estreia no Grupo B da Taça Guanabara. O jogo marcou o retorno de um dos grandes do Rio de Janeiro ao estádio Conselheiro Galvão, no bairro de Madureira, um dos mais quentes do subúrbio carioca.

Para dar tempo de hidratação aos jogadores, ocorreram paradas técnicas nos dois tempos e as duas equipes utilizaram as três substituições.

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada, o Vasco recebe o Volta Redonda, às 21h30, em São Januário.

O Vasco sofreu com o forte calor no primeiro tempo e não conseguiu se encontrar em campo. A qualidade do gramado também prejudicava a intenção do técnico Alberto Valentim de que o time tocasse a bola. Na etapa final, com a temperatura mais fresca, sombras e a chegada de nuvens, o Cruzmaltino produziu muito mais e criou boas oportunidades.

Logo aos três minutos do primeiro tempo, o Vasco teve uma boa oportunidade quando uma bola cruzada na área sobrou para o estreante Yan Sasse. O meia, porém, pegou mal na bola e isolou.

Como esperado, o técnico Roy colocou o Madureira atuando na retranca e explorando os contra-ataques, algo que fez bem, principalmente no primeiro.

O gol do Vasco saiu aos 22 minutos do segundo tempo através de Thiago Galhardo, que havia acabado de entrar. O meia recebeu um passe de Marrony - após se enrolar todo com a bola - e chutou com extrema categoria para estufar a rede do goleiro do Madureira.

MADUREIRAa

Jonathan, Valdir, Ivan Cañete, Marcelo Alves e Felipe Saturnino; Levi, Éverton, Rodrigo Dantas (Maicon Aquino) e Luciano Naninho (Rezende); Welber (Júnior Lopes) e Cláudio Maradona.

T.: Roy

VASCO

Fernando Miguel, Raúl Cáceres (Cláudio Winck), Leandro Castan, Werley e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul, Marrony (Moresche), Dudu (Thiago Galhardo) e Yan Sasse; Ribamar

T.: Alberto Valentim

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Auxiliares: Silbert Faria Sisquim e Daniel do Espírito Santo Parro

Cartões amarelos: Marcelo Alves (MAD); Werley (VAS)

Cartões vermelhos: Marcelo Alves (MAD)

Gols: Thiago Galhardo, aos 22 minutos do segundo tempo (VAS)