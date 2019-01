Veículo é foco de início de buscas nesta segunda-feira em Brumadinho

Folhapress

BRUMADINHO, MG (FOLHAPRESS) - Os bombeiros retomaram as buscas na região do distrito do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), atingida pelo rompimento da barragem da Vale.

As buscas no Córrego se concentram num ponto onde os bombeiros acreditam estar a carcaça de um novo veículo, que pode ser um ônibus, um microônibus ou uma van. Os bombeiros usam enxadas e pás para escavar em volta do veículo e um alicate hidráulico para cortar estruturas metálicas. Eles não sabem ainda se há corpos no veículo.

Há expectativa na região sobre a chegada de israelenses que vieram dar apoio às buscas. Até às 8h50, eles não haviam chegado à região.

O comando das forças de segurança se reúne com a equipe de Israel, antes que os israelenses comecem os trabalhos. A equipe chegou na noite de domingo (27) e trouxe 16 toneladas de equipamentos.

Em pronunciamento à imprensa na manhã desta segunda (28), o governador Romeu Zema (Novo) disse que o trabalho de forças israelenses que deve começar hoje vai ajudar "em muito" a chance de encontrar sobreviventes e agilizar o processo para encontrar vítimas.

Representante da equipe de Israel disse que serão utilizados sonares com capacidade para detecção em até quatro metros de profundidade. Uma das formas de detecção seria por meio da emissão de ondas dos aparelhos de celulares de vítimas, ainda que seja improvável que os telefones estejam com carga de bateria.

Os bombeiros já utilizam maquinário para resgatar corpos de um ônibus encontrado no fim da tarde de domingo (27).

Durante a noite, as buscas se concentraram em um ônibus e em uma casa, de onde já foram retirados três corpos.

Às 4h, os bombeiros retomaram a operação regular, em mais áreas. A lama de estende por uma área de 3,6 km² e por 10 km, de forma linear.