Veja cinco atrações turísticas de Curitiba revitalizadas nos últimos dois anos

SMCS

O que não faltam em Curitiba são atrações turísticas que merecem ser exploradas durante todo o ano. Pelas ruas e espaços verdes da capital, moradores e turistas podem apreciar cartões-postais que são pura nostalgia ou que mostram a riqueza natural, histórica, religiosa e cultural da cidade. Vários desses locais, inclusive, passaram ou estão passando, desde 2017, por renovações feitas pela Prefeitura.

“Desde o início da gestão do prefeito Rafael Greca, cartões-postais de Curitiba foram revitalizados para garantir uma experiência ainda melhor para quem os visitam”, salienta a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra. Ela cita como exemplos o Bondinho da Rua XV de Novembro, a Capela da Glória, a passarela do Parque Tanguá, a Rua Trajano Reis e a Torre Panorâmica das Mercês.

Ela lembra também que, até o início do segundo semestre, curitibanos e turistas poderão voltar a apreciar outra atração imperdível da cidade, o Palácio Belvedere, na Praça João Cândido, no bairro São Francisco.

“Belo exemplo do estilo art nouveau, na capital, o Palácio Belvedere, foi incendiado no fim de 2017 e está sendo totalmente restaurado pela Prefeitura”, salienta Tatiana.

Saiba mais sobre cinco atrações turísticas de Curitiba que foram renovadas nos últimos dois anos

Nostálgico Bondinho da XV

Após quatro meses de restauro, o Bondinho da Rua XV de Novembro foi reaberto pela Prefeitura no fim do ano passado. Atração turística do calçadão do Centro, desde 1973, o local retomou as atividades como “Bondinho da Leitura”, ponto para empréstimo gratuito de livros e atividades de incentivo à leitura da Fundação Cultural de Curitiba.

O serviço de bondes elétricos da capital funcionou entre 1913 e 1952. A substituição dos nostálgicos veículos por ônibus começou, durante a Segunda Guerra Mundial, primeiro na linha Batel, depois Bacacheri, Guabirotuba, Trajano Reis e, por último, Portão.

Igrejinha centenária da novena

A centenária Capela de Nossa Senhora da Glória foi reaberta em agosto de 2018, graças a um convênio com a Prefeitura que permitiu a renovação do espaço. A singela igrejinha, localizada na Avenida João Gualberto (no número 565), no Alto da Glória, merece ser visitada, pois encanta por suas portas e janelas em arco semicirculares, frontão triangular e elementos de argamassa imitando lambrequins.

A capela, que deu nome ao bairro e que ajudou a criar a tradição da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro antes da construção do santuário, também reúne estátuas centenárias adquiridas na França no fim do século 19, incluindo um ícone raro de Nossa Senhora da Glória Assunta, de braços abertos para o alto. De segunda a sábado, o local abre das 8h às 18h e, aos domingos, das 8h às 12h. A Capela de Nossa Senhora da Glória também recebe imperdíveis concertos durante o ano.

Passeios guiados no Parque Tanguá

Fechada em 2016, após a queda de uma rocha do paredão, a passarela do Parque Tanguá foi recuperada pela Prefeitura e voltou a receber os visitantes que queiram conhecer o túnel – agora em passeios guiados e agendados de interesse geológico.

Considerado um dos parques mais bonitos de Curitiba, o Tanguá também merece ser visitado por outras atrações, como os espelhos d’água do Jardim Poty Lazzarotto, que fica no alto do mirante natural, onde também está o Belvedere, com sua impactante construção de arquitetura semicircular.

O Belvedere, inclusive, também merece ser apreciado do imenso gramado que se espalha pela parte de baixo do local. O Parque Tanguá fica na Rua Oswaldo Maciel, 97, no bairro Taboão, e as visitas guiadas devem ser previamente agendadas pelo e-mail visitaguiadatunel@smma.curitiba.pr.gov.br.

Reduto hipster revitalizado no Centro Histórico

Atração turística do Centro Histórico e reduto dos jovens antenados, a Rua Trajano Reis passou por uma grande revitalização da Prefeitura em 2017. As antigas calçadas de lousa de granito foram reconstruídas em concreto usinado e ganharam rampas de acessibilidade. O paisagismo da Trajano também foi revitalizado, recebendo canteiros com arborização e bancos de madeira. Para garantir maior segurança no vai e vem de pedestres, que ocorre entre os bares, casas noturnas e brechós, foi instalada uma travessia elevada em paralelepípedo.

Os postes de iluminação baixa também foram renovados. A Rua Trajano Reis reúne estabelecimentos como Senhor Garibaldi, Sirène, Bar Barateza, Alô Esquenta, Vila Bambu, Vitto e Brooklyn Coffee Shop.

Torre Panorâmica ganha loja #CuritibaSuaLinda

Com 106,5 mil visitantes em 2018, a Torre Panorâmica das Mercês ganhou várias melhorias no ano passado para proporcionar maior qualidade à experiência de quem vai ao atrativo turístico.

O local ganhou nova pintura; bancos e floreiras foram substituídos; ombrelones foram instalados na entrada para proteger os visitantes do sol e rádios para comunicação e segurança foram adquiridos para agilizar o trabalho das equipes.

A Torre Panorâmica ainda ganhou, em 2018, a segunda loja da rede #CuritibaSuaLinda, que oferece souvenirs artesanais com temas da capital (outras duas lojas já foram abertas no Palacete Wolf, no Centro Histórico; e no Mercado Municipal, no Centro). A Torre Panorâmica fica na Rua Professor Lycio G. de Castro Vellozzo, 191, Mercês, e abre de terça-feira a domingo, das 10h às 19h (venda de ingressos somente até as 18h30). O ingresso custa R$ 6.