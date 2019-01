Veja como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo começam o Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição 2019 do Campeonato Paulista começa neste sábado (19), 48 dias depois do fim do Brasileiro, última oportunidade que os torcedores de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo tiveram para ver suas equipes em campo disputando um torneio oficial.

Os principais times do estado passaram por mudanças significativas. Atual campeão paulista, o Corinthians trocou de técnico ; o Palmeiras deixou o seu já recheado elenco ainda mais qualificado com a contratação de Ricardo Goulart; o Santos trouxe o ex-técnico da seleção argentina Jorge Sampaoli; e o São Paulo comemorou o retorno do meia Hernanes para o clube.

Às 16h30 deste sábado, Ponte Preta e Oeste abrem o Campeonato Paulista, em Campinas. O Santos é o primeiro grande a entrar em campo, às 17h, na Vila Belmiro, para enfrentar a Ferroviária. O São Paulo joga logo depois, às 19h30 (com SporTV), contra o Mirassol, no Pacaembu.

No domingo (20), Corinthians e Palmeiras estrearem. O time alvinegro encara o São Caetano às 17h (com Globo), no Itaquerão, e o alviverde joga contra o Red Bull Brasil, às 19h (com pay-per-view), em Campinas.

Confira abaixo as novidades dos quatro maiores times de São Paulo para o Estadual:

QUAIS FORAM AS MUDANÇAS NO ELENCO?

- Corinthians: Além do técnico Fábio Carille, contratou oito jogadores: os atacantes Mauro Boselli e Gustavo Silva; o meia-atacante André Luís; o meia Sornoza; os volantes Richard e Ramiro; o lateral direito Michel Macedo e o zagueiro Manoel. Saíram do time os atacantes Emerson Sheik (aposentado), Jonathas (Hannover) e Júnior Dutra (Al Nasr); os meias Danilo (Vila Nova) e Rodrigo Figueiredo (Joinville); e o lateral direito Mantuan (Ponte Preta).

- Palmeiras: Chegaram os atacantes Carlos Eduardo, Felipe Pires e Arthur Cabral; os meias-atacantes Ricardo Goulart e Zé Rafael; e o volante Matheus Fernandes. O reforço mais caro foi Carlos Eduardo, 22, que custou R$ 25,2 milhões, pagos ao Pyramids (EGI). Até o momento, nenhum jogador saiu do elenco.

- Santos: Foram apenas três contratações confirmadas. A do técnico Jorge Sampaoli, a do meia venezuelano Yeferson Soteldo e a do zagueiro colombiano Aguilar. A lista de saídas inclui os atacantes Gabriel Barbosa (Flamengo) e Diego Cardoso (Guarani); os laterais esquerdos Dodô (Sampdoria), Matheus Ribeiro (Athletico-PR) e Romário (Red Bull Brasil); o volante Léo Cittadini (Athletico-PR); o meia Matheus Oliveira (Ponte Preta); e o goleiro John (Portuguesa Santista).

- São Paulo: Trouxe sete reforços. O atacante Pablo, que estava no Athletico-PR, foi o mais caro e custou R$ 26,5 milhões). Além dele, foram contratados o meia Hernanes; o meia-atacante Biro Biro; o volante Willian Farias; o lateral direito Igor Vinícius; o lateral esquerdo Léo e o goleiro Tiago Volpi. Deixaram a equipe o zagueiro Rodrigo Caio (Flamengo); o atacante Tréllez (Internacional); o meia Shaylon (Bahia); e os goleiros Lucas Perri (Crystal Palace) e Sidão (Goiás).

O CLUBE AINDA PLANEJA CONTRATAR?

- Corinthians: O técnico Fábio Carille pediu à diretoria do clube a contratação de mais um lateral esquerdo e de um atacante. Guilherme Arana e Vagner Love são os principais alvos.

- Palmeiras: Felipão tem se mostrado satisfeito com as peças que tem. O clube não descarta, porém, aproveitar negócios de ocasião no mercado de transferências. "Todo excelente jogador interessa ao Palmeiras, mas temos com um grupo de muito bons jogadores. Temos o grupo ideal, sem problema nenhum", disse o técnico.

- Santos: O presidente José Carlos Peres disse que o clube ainda busca um volante, um meia e um centroavante. Os santistas também buscam um goleiro que saiba "jogar com os pés" e, por isso, não desistiu de Everson, do Ceará. Para a lateral esquerda, Adriano, do Besiktas, surge como o principal nome.

- São Paulo: O executivo de futebol Raí diz que o elenco está fechado para 2019. "O São Paulo começou cedo a montar seu grupo, investimos bastante e investimos forte. Temos um grupo pronto para qualquer desafio e qualquer campeonato", afirmou. No entanto, o clube ainda busca um lateral direito. Victor Ferraz, do Santos, é monitorado e Mariano, do Galatasaray, também foi sondado.

QUAL DEVE SER A ESCALAÇÃO NA ESTREIA NO PAULISTA?

- Corinthians: Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard e Ramiro; André Luís, Jadson e Sornoza; Gustavo. Técnico: Fábio Carille

Prováveis titulares na temporada, Mauro Boselli e Manoel ainda não estarão à disposição de Fábio Carille na estreia.

- Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Dudu e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Recuperando-se de lesão, Willian e Ricardo Goulart desfalcam o time no início da temporada.

- Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Copete, Bruno Henrique e Felippe Cardoso. Técnico: Jorge Sampaoli

- São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Everton e Pablo. Técnico: André Jardine Hernanes e Biro Biro ainda não tiveram sua documentação regularizada para disputar o Paulista.

O CLUBE VAI USAR O TIME PRINCIPAL NO PAULISTA?

- Corinthians: Vai usar o que tem de melhor na competição, pois busca o tricampeonato estadual, algo que o Corinthians não consegue desde 1939. Paralelamente, disputara a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

- Palmeiras: Entrará em campo com força máxima, segundo o técnico Luiz Felipe Scolari. O Estadual servirá como teste para as demais competições da temporada. Como se tornou habitual em 2018, o técnico deve manter o esquema de rodízio do elenco. Principalmente a partir de março (reta final do Paulista), quando começa a disputa da fase de grupos da Libertadores.

- Santos: Sampaoli utilizará o time principal no Paulista. A equipe, no entanto, disputará a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana paralelamente ao Estadual.

- São Paulo: O técnico André Jardine deve usar este início de Estadual para preparar a equipe e dar ritmo de competição aos seus titulares. A prioridade, porém, é a Libertadores. O clube paulista terá pela frente dois jogos contra o Talleres (ARG) ainda em fevereiro (dias 6 e 13).

EM QUE GRUPO AS EQUIPES ESTÃO NO ESTADUAL?

- Corinthians: Grupo C, ao lado de Bragantino, Ferroviária e Mirassol.

- Palmeiras: Grupo B, junto com Guarani, Novorizontino e São Bento.

- Santos: Grupo A, ao lado de Ponte Preta, Red Bull Brasil e São Caetano.

- São Paulo: Grupo D, junto com Botafogo, Ituano e Oeste.

QUANTAS VEZES CADA TIME FOI CAMPEÃO PAULISTA?

- Corinthians: 29 vezes, tendo conquistado o último título em 2018.

- Palmeiras: 22 vezes, tendo conquistado o último título em 2008.

- Santos: 22 vezes, tendo conquistado o último título em 2016.

- São Paulo: 20 vezes, tendo conquistado o último título em 2005.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DO PAULISTA?

A TV Globo (na TV aberta) e o SporTV (na fechada) transmitem as partidas do Paulista. Até a oitava rodada, a Globo transmitirá os jogos de domingo às 17h. O SporTV exibirá partidas em diversos horários em todos os dias da semana. Os horários e a transmissão dos jogos a partir da oitava rodada ainda não foram definidos. Todas as partidas também serão exibidas em pay-per-view.