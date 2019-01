Veja dicas de como aproveitar o calor do verão sem descuidar da saúde

SMCS

Verão e férias é uma combinação que convida à diversão. Mas as altas temperaturas exigem atenção para que as brincadeiras não sejam interrompidas por algum descuido com a saúde. “Um dos principais cuidados é a atenção com a hidratação”, alerta a supervisora do Distrito Sanitário Pinheirinho e enfermeira, Leda Albuquerque.

“Nessa época do ano, o corpo elimina ainda mais rapidamente a água pelo suor e pela urina e é preciso repor com mais frequência”, explica. Para prevenir a desidratação, a água é a bebida mais indicada. Água de coco, sucos de frutas naturais e isotônicos também são boas opções porque ajudam a manter o líquido por mais tempo no organismo.

Frutas e legumes com boa quantidade de água também ajuda na reposição, como melancia, melão, abacaxi, laranja, chuchu.

Insolação

Combinada à exposição ao sol, a desidratação pode levar à insolação, aumentando a temperatura do corpo, que pode colocar em risco órgãos vitais. “Bebês, crianças e idosos são mais propensos a esse risco, por isso, é importante evitar longos tempos de exposição ao sol e reforçar a hidratação”, destaca Leda.

Os primeiros sintomas são tonturas, dor de cabeça, sensação de secura da pele. A primeira medida é levar a pessoa para local fresco e ventilado, e oferecer bebidas frescas. “Caso os sintomas persistam, a indicação é procurar uma unidade de Saúde”, indica.

Pele

A pele também sofre com os raios solares. A curto prazo, as queimaduras causam incômodo e microlesões. Ao longo dos anos, a exposição da pele ao sol sem proteção pode resultar em câncer. Por isso, deve-se evitar a exposição direta ao sol entre as 10 e 16 horas, dar preferência a ambientes frescos e arejados e sempre utilizar o protetor solar com fator de proteção igual ou superior a 30.

“É importante reaplicar o protetor a cada duas horas e após banhos de mar ou piscina”, destaca a supervisora. Usar roupas de tecidos leves, que cubram a pele, chapéus e bonés também favorecem a proteção.

Verão Curitiba 2019

Com esses cuidados, os curitibanos podem aproveitar as opções extras de lazer e recreação doVerão Curitiba 2019, que começou em 11 de janeiro e terá atividades até 24 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, das 13h às 19h no Parque Náutico, Parque Barigui, Passaúna e Lago Azul.



A coordenação das atividades do Verão Curitiba é feita pela Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e envolve outras áreas da Prefeitura como Fundação Cultural, Saúde, Educação e Turismo.



Durante os finais de semana do Verão Curitiba, os profissionais da Saúde vão dar orientações em relação à dengue, leptospirose, febre amarela e raiva.



Nos parques Passaúna, Náutico e Lago Azul será apresentado, ainda, o programa Escute o Seu Coração, com dicas sobre atividade física, alimentação saudável e controle do tabagismo. No Lago Azul também será tratado o assunto planejamento familiar.

Saúde Bucal é tema também das ações educativas no Passaúna e Lago Azul. No Parque Náutico, haverá, ainda, orientações sobre cuidados com temperaturas altas e a exposição solar.



Confira a agenda completa do Verão Curitiba 2019 pelo sitewww.curitiba.pr.gov.br/agenda.

Parques do projeto Verão Curitiba 2019 e seus endereços:



- Parque Barigui, Avenida Cândido Hartmann, sem número, bairro Santo Inácio (ao lado do Museu do Automóvel);

- Parque Náutico, Avenida Marechal Floriano Peixoto, sem número, bairro Boqueirão;

- Parque Passaúna, Rua Ângelo Marqueto, 2528, bairro Augusta (prainha do lago próxima ao mirante);

- Parque Lago Azul, Rua Colomba Marlin, 831, bairro Umbará.