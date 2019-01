Veja quais são os seis melhores aplicativos para entreter a garotada

O uso de celulares por crianças é ainda uma polêmica. Há aqueles que defendem o uso e os que nem querem ouvir falar do assunto. No entanto, um ponto em que se tem consenso é o fascínio que os smartphones exercem nos pequenos. E, para ajudar os pais que acreditam que, sempre sob monitoramento, os aparelhos podem ser de boa ajuda, segue uma seleção de aplicativos capazes de manter a criançada quieta por alguns minutos. Em meio a tanta tecnologia e opções de entretenimento para os pequenos, conheça abaixo uma lista de 6 aplicativos que são educativos, lúdicos e ainda estimulam o aprendizado das crianças respeitando a fase de desenvolvimento dos pequenos.

Os aplicativos



PlayKids

A PlayKids reúne atividades e jogos para crianças de 2 a 8 anos de idade. A plataforma disponibiliza mais de 3 mil vídeos, livros, jogos e desenhos, como Grandes Pequeninos, Bob Zoom, Mundo Bita e muito mais! Os pequenos têm acesso às atividades ideais para sua fase de desenvolvimento.

Bob Zoom

Com uma trilha musical elaborada por profissionais especializados em educação infantil, o aplicativo do Bob Zoom estimula as crianças por meio de jogos e músicas que divertem e entretém as crianças de 0 a 5 anos. Com Bob Zoom e toda a sua turminha os pequenos vão se divertir muito com músicas e histórias educativas cheias de imaginação

YouTube Kids

Com interface bem simples, o aplicativo oficial do YouTube Kids foi desenvolvido para as crianças acessarem conteúdos apropriados à idade. Os vídeos ficam divididos em categorias como séries e músicas. Vale lembrar que, é sempre importante que os responsáveis acompanhem as crianças personalizando e restringindo o acesso ao canal.

Awesome Paper Toys

O Awesome Paper Toys é um aplicativo que pode ser aproveitado tanto pelas crianças sozinhas quanto com os seus pais participando da atividade. As crianças podem imprimir os modelos ou traçar o desenho em cima da tela de um tablet. Desta forma, eles só vão precisar você de papel, tesoura e cola para começar a montá-los

Galinha Pintadinha

O aplicativo da Galinha Pintadinha tem conteúdos, incluindo músicas, jogos e até algumas ferramentas de aprendizagem. Na versão do Android, todas as músicas são totalmente gratuitos, o que infelizmente não acontece na versão do iOS.

Littlest Pet Shop

O Littlest Pet Shop é ideal para as crianças que amam os animais, já que a brincadeira é cuidar de um Pet Shop. Além de cuidar do Pet Shop, as crianças precisam alimentar, dar banho e atentar-se para que os bichinhos estejam sempre bem.