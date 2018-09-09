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Eleições 2018

Veja quem são os candidatos a deputado estadual pelo PSOL

Atualizado em 18/09/2018 às 12:48

Nome Completo

Nome Urna

Número

Partido

ABIÉZER JONATAS DE CAMARGO

ABIÉZER CAMARGO

50456

PSOL

ANA MARIA DE CARVALHO

ANA MARIA DE CARVALHO

50789

PSOL

ANA PAULA MIRA

ANA MIRA

50111

PSOL

CLÁUDIA REGINA MALLMANN

CLÁUDIA MALLMANN

50505

PSOL

DIOGO FELIPE DE CASTRO RECH

DIOGO RECH DO MANDATO COLETIVO

50420

PSOL

GISLAINE APARECIDA INDEJEJCZAK

GISLAINE INDEJEJCZAK

50180

PSOL

JHONATAN PINTO VIEIRA

JHONATAN VIEIRA

50000

PSOL

SANDRA MARA MARTINS PEREIRA

MARA MARTINS

50222

PSOL

MARCELO PEREIRA MACHADO

MARCELO DA FROTA

50021

PSOL

MARCIO APARECIDO PEIXOTO

MARCIO PEIXOTO

50567

PSOL

JOSE SILVANO DE OLIVEIRA NETO

MUZAMBA SILVANO

50050

PSOL

JOSIANE KIERAS

PROFESSORA JOSIANE KIERAS

50650

PSOL

SILVANA DE CAMPOS PALMA

PROFESSORA SILVANA

50150

PSOL

FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES

PROFESSOR FERNANDO

50022

PSOL

BENEDITO FERREIRA COSTA

POBRETÃO

50310

PSOL

EVALDO BERTOLDI

PROF. EVALDO BERTOLDI

50100

PSOL

JEFFERSON ECKELBERG

PROF. JEFF

50777

PSOL

MARCELO NUNES DE LIMA

PROF. MARCELO LIMA

50123

PSOL

RUI DOS SANTOS NASCIMENTO

RUI NASCIMENTO

50667

PSOL

THIAGO DE SOUSA BAGATIN

THIAGO BAGATIN

50500

PSOL

CHRYSTIAN RONALDO SILVA

URSO

50250

PSOL

XERLES GUILHERME LIMA

XERLES GUILHERME

50321

PSOL

 

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