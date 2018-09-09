Veja quem são os candidatos a deputado estadual pelo PSOL
Nome Completo
Nome Urna
Número
Partido
ABIÉZER JONATAS DE CAMARGO
ABIÉZER CAMARGO
50456
PSOL
ANA MARIA DE CARVALHO
ANA MARIA DE CARVALHO
50789
PSOL
ANA PAULA MIRA
ANA MIRA
50111
PSOL
CLÁUDIA REGINA MALLMANN
CLÁUDIA MALLMANN
50505
PSOL
DIOGO FELIPE DE CASTRO RECH
DIOGO RECH DO MANDATO COLETIVO
50420
PSOL
GISLAINE APARECIDA INDEJEJCZAK
GISLAINE INDEJEJCZAK
50180
PSOL
JHONATAN PINTO VIEIRA
JHONATAN VIEIRA
50000
PSOL
SANDRA MARA MARTINS PEREIRA
MARA MARTINS
50222
PSOL
MARCELO PEREIRA MACHADO
MARCELO DA FROTA
50021
PSOL
MARCIO APARECIDO PEIXOTO
MARCIO PEIXOTO
50567
PSOL
JOSE SILVANO DE OLIVEIRA NETO
MUZAMBA SILVANO
50050
PSOL
JOSIANE KIERAS
PROFESSORA JOSIANE KIERAS
50650
PSOL
SILVANA DE CAMPOS PALMA
PROFESSORA SILVANA
50150
PSOL
FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES
PROFESSOR FERNANDO
50022
PSOL
BENEDITO FERREIRA COSTA
POBRETÃO
50310
PSOL
EVALDO BERTOLDI
PROF. EVALDO BERTOLDI
50100
PSOL
JEFFERSON ECKELBERG
PROF. JEFF
50777
PSOL
MARCELO NUNES DE LIMA
PROF. MARCELO LIMA
50123
PSOL
RUI DOS SANTOS NASCIMENTO
RUI NASCIMENTO
50667
PSOL
THIAGO DE SOUSA BAGATIN
THIAGO BAGATIN
50500
PSOL
CHRYSTIAN RONALDO SILVA
URSO
50250
PSOL
XERLES GUILHERME LIMA
XERLES GUILHERME
50321
PSOL