4ª edição do Comida di Buteco é em abril

Já é tradição! Abril vem se aproximando e o clima de boteco toma conta da cidade. Pelo quarto ano, Curitiba recebe o Comida di Buteco. O concurso elege os melhores bares de cada uma das 21 cidades participantes e depois o melhor do Brasil. A quarta edição do evento está confirmada para o período de 13 de abril a 06 de maio.

Serão 24 dias de tarefa árdua para os curitibanos: visitar os bares participantes, provar o petisco concorrente e dar nota em quatro quesitos – atendimento, higiene, temperatura da bebida e o próprio petisco. Afinal, o melhor bar tem que ser bom em todos esses aspectos, certo?

Ao mesmo tempo em que o público conhece os 20 concorrentes, um grupo de jurados visita os botecos e também dá a sua nota. Esse grupo é formado por profissionais e amantes da gastronomia e do bom boteco, além de influenciadores. Ao final, a nota do público tem o peso de 50% e do júri também. Quem faz a apuração é o Instituto Vox Populi.

Nesta edição o concurso não terá um tema específico, ou seja, a imaginação vai rolar solta. As únicas regras são: não existem petiscos iguais e o valor máximo deve ser de R$ 25,90. Na última edição, o bar Baba Salim foi o vencedor. Mas também já teve Dom Rodrigo e Casa Velha ocupando o lugar mais alto do pódium.

2ª etapa: O melhor boteco do Brasil

O Comida di Buteco acontece em 21 cidades ao mesmo tempo. Além de Curitiba, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Fortaleza, Florianópolis, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Montes Claros, Poços de Caldas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José do Rio Preto, São Paulo, Uberlândia e Vale do Aço. São mais de 500 botecos espalhados pelo País concorrendo ao título.

Após a escolha do melhor de cada cidade acontece a 2ª etapa: eleger o melhor dos melhores! Em junho, uma comissão de jurados escolhida especificamente para essa missão vai visitar os 21 campeões de cada cidade. Nessa etapa o público não participa dando nota. O vencedor leva a cidade e o buteco ao pódium da cozinha de raiz do Brasil.

Como surgiu?

Criado há 19 anos, em Belo Horizonte, o objetivo do projeto é instigar a criatividade e inovação dos bares e eleger o melhor boteco da cidade e agora também do Brasil. Em Curitiba 20 botecos pré-selecionados participarão do Comida di Buteco. Os bares foram escolhidos a dedo. Eles devem necessariamente ser estabelecimentos familiares, com o proprietário literalmente à frente do negócio e atrás do balcão no dia a dia. Esses critérios são essenciais porque o concurso tem como missão transformar as vidas dos donos e família desses pequenos negócios.

Em breve serão divulgadas a lista de bares participantes e petiscos. O Comida di Buteco é 100% viabilizado com investimento de empresas que acreditam na sua causa, como plataforma de desenvolvimento de suas marcas. Nenhum buteco paga absolutamente nada para participar.