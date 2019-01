Vencer o Paulista é questão de honra para o Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencer o Campeonato Paulista é a primeira missão do supertime do Palmeiras em 2019. Para isso, a equipe chefiada pelo técnico Luiz Felipe Scolari promete entrar com força máxima em campo e deixar as mágoas em relação ao polêmico torneio do ano passado para trás.

Na ocasião, o presidente do clube, Maurício Galiotte, chegou a chamar o Estadual de "Paulistinha", após perder a final para o rival Corinthians, partida em que os palmeirenses reclamaram de uma interferência externa depois de o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza voltar atrás no pênalti marcado de Ralf em Dudu.

Águas passadas, agora, com Felipão no comando, a competição é bastante valorizada, principalmente, pelo fato de começar bem a temporada em busca de voos maiores no decorrer dela.

A estreia está marcada para domingo, contra o Red Bull, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

E, mesmo que o clube tenha rompido com a Federação Paulista recentemente, Felipão garante que vai usar o que tem de melhor em todas as partidas do torneio, também por consideração ao torcedor palmeirense, que deve continuar lotando o Allianz Parque e marcando presença nos jogos realizados no interior do estado.

"O primeiro objetivo é o Paulista. Mesmo que o Palmeiras tenha algum problema com a Federação, não vou discutir. Temos o Paulista para jogar e ganhar o título. Para quem ganha é muito bom", disse o comandante.

Apesar de ser um treinador multicampeão, com um currículo invejável, o gaúcho ainda não arrematou o Paulistão. Com o elenco que tem à disposição, o Palmeiras é considerado o favorito a ficar com o caneco este ano, e vai entrar em campo com sangue nos olhos em busca de seu 23º título paulista.

PALMEIRAS

Apelido: Verdão ou Porco

Fundação: 26/08/1914

Presidente: Maurício Galiotte

Estádio: Allianz Parque, com capacidade para 43 mil torcedores

Principais títulos: 1 Libertadores, 1 Taça Rio, 10 Brasileiros, 2 Séries B do Brasileiro, 3 Copas do Brasil, 1 Copa Mercosul, 1 Copa dos Campeões e 5 Torneios Rio-SP

Títulos do Paulistão: 22

Colocação no Paulista-2018: vice-campeão

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Time-base: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Deyverson e Dudu.