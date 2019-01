Vencimentos do IPVA e do Dpvat começam a partir desta semana

Da Redação

Nesta semana começa a vencer o prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019 no Paraná. A data de vencimento para pagamento em cota única (à vista) ou a quitação da primeira cota será entre os dias 24 e 30 de janeiro de 2019, variando de acordo com os números finais da placa. Também neste vencimento deve ser pago o seguro obrigatório Dpvat.

Em 2019 o Paraná contará com 4,3 milhões de veículos tributados e outros 2,6 milhões não tributados. A expectativa é de que o IPVA lneste ano atinja R$ 3,4 bilhões.

Seguro obrigatório

O calendário de pagamento do Seguro Dpvat 2019 já está disponível para os proprietários de veículos do Paraná. O seguro obrigatório deve ser quitado junto ao vencimento da cota única ou da primeira parcela do IPVA. Todos os detalhes sobre as datas podem ser conferidos no site da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, no www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Calendario-de-Pagamento.



Pagamento do IPVA e do Dpvat

A data de vencimento para pagamento em cota única do IPVA (à vista) ou a quitação da primeira cota será entre os dias 24 e 30 de janeiro de 2019, variando de acordo com os números finais da placa (1 e 2 dia 23 de janeiro; 3 e 4 dias 24; 5 e 6 dia 28; 7 e 8 dia 29; 9 e 0 dia 30)

Caso opte pelo pagamento à vista, o contribuinte terá um desconto de 3% no valor final

Já o contribuinte que preferir dividir o pagamento do IPVA 2019 em três cotas, deverá ficar atendo aos prazos. O pagamento da primeira cota será entre os dias 24 e 30 de janeiro; da segunda entre os dias 21 e 27 de fevereiro e da terceira e última entre os dias 21 e 27 de março de 2019, de acordo com os números finais das placas

O Seguro Dpvat deve ser pago em cota única obedecendo a data de vencimento do pagamento da cota única do IPVA ou da primeira parcela

Os valores do Dpvat são definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e são válidos para todo o Brasil. O prêmio varia apenas de acordo com a categoria do veículo. Proprietários de automóveis, por exemplo, pagam R$ 16,21, enquanto os de motocicletas pagam R$ 84,58. Os boletos podem ser gerados nos sites do Dpvat e do Detran-PR