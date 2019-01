Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A venda de ingressos para o Rock in Rio 2019 começa em 11 de abril, a partir das 19 horas. Os preços ainda não foram divulgados.

O festival será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

O lineup completo ainda não foi divulgado, mas quem comprou o Rock in Rio Card, em novembro, pode escolher, de 6 de fevereiro a 8 de abril de 2019, o dia que quer ir ao festival - antes que a venda geral seja iniciada. Segundo a organização, foram vendidos 198 mil tickets em menos de duas horas.

Entre as atrações já confirmadas ainda estão Muse, Nickelback, Imagine Dragons e os Paralamas do Sucesso no dia 6 de outubro.

No dia do rock pesado, 4 de outubro, Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura, Slayer e Anthrax foram escalados.

Os cantores britânicos Seal e Jessie J estarão no palco Sunset, nos dias 27 e 29 de setembro, respectivamente.

Lineup Rock in Rio 2019

27 de setembro - Seal (Sunset)

29 de setembro - Jessie J (Sunset)

4 de outubro - Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura (Mundo), Slayer, Anthrax, Torture Sqaud & Claustrofobia (Sunset)

5 de outubro - Pink, Black Eyed Peas e Anitta (Mundo), Charlie Puth (Sunset)

6 de outubro - Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso (Mundo)