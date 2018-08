Vendas industriais sobem no PR

Da Redação Bem Paraná

As vendas industriais em junho cresceram +26,24% em relação a maio. No acumulado de janeiro a junho ficaram +5,29% acima do resultado do mesmo período do ano passado. E na análise do mês, as vendas industriais de junho ficaram 11,65% acima das de junho de 2017.

“Isso significa dizer que mesmo após a greve dos caminhoneiros, que teve grande impacto nas vendas de maio, a indústria mantém o ritmo de crescimento. Também é importante destacar que o que deve ser avaliado é o resultado comparativo a igual período de 2017, não só o registrado de um mês para outro, que pode sofrer interferência de fatores externos na performance do setor, como foi o caso da paralisação”, explica o economista da Fiep, Marcelo Alves.