Vendedor de pacote com e-mails roubados é rastreado por empresa de segurança

Ana Ehlert - ana@bemparana.com.br

O site Krebs on Security e a empresa de segurança Hold Security rastrearam o vendedor do pacote de dados Collection #1 (“Coleção n° 1”, em português), que contém registros envolvendo cerca de 773 milhões de e-mails e 20 milhões de senhas. Eles revelaram que o vendedor, que usa o apelido “Sanix”, também vende outras coleções, de número 2 a 5, além de outros dois pacotes de dados.

Juntos, os arquivos dessas coleções somam 993 GB. Enquanto isso, a Collection #1 sozinha tem apenas 87.18 GB — menos de um décimo do total.

Em uma conversa com Brian Krebs, do Krebs on Security, o vendedor afirmou que as informações do “Collection #1” estão entre a mais antigas que ele possui, datando de até três anos. Esse pacote, cuja existência foi revelada pelo especialista Troy Hunt do site Have I Been Pwned?, é vendido no submundo da web por US$ 45 (cerca de R$ 160)..

Click to pray

O papa Francisco convidou os jovens lançou nesta semana o Click to Pray (Clique para Rezar), um aplicativo que permite aos usuários compartilharem suas orações on-line. “A Internet e as redes sociais são um recurso do nosso tempo, uma ocasião para estar em contato com os demais, para compartilhar valores e projetos e expressar o desejo de formar uma comunidade”, declarou o papa durante a oração do Ângelus na praça São Pedro. “A rede também pode nos ajudar a rezar em comunidade, a rezarmos juntos”, afirmou o papa, antes de apresentar na bancada do palácio apostólico a plataforma “Click to Pray” (Clique para Rezar), com o auxílio de um tablet. Lançado em 2016, mas ainda não totalmente operacional, o Click To Pray (www.clicktopray.org) convida os usuários a “acompanharem o papa em uma missão de compaixão pelo mundo”, de acordo com um comunicado do Vaticano.4h às 20h.

Bizarrices

Acessório – Em tempo. Para quem curte a trilogia Star Wars, que tal um guarda-chuva com sabre de luz?