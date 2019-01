Ventos de 54 km/h derrubam árvores em Curitiba na tarde desta quinta

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Defesa Civil de Curitiba registrou seis solicitações para retirada de árvore ou galhos grandes, recebidas pelo telefone 156, no período das 16h15 às 17h desta quinta-feira (31/1). No período, a cidade recebeu rajadas de vento de 54 km/h, de acordo com o Simepar, e um volume pequeno de chuva (0,2 mm).

As situações ocorreram nos bairros Novo Mundo (duas delas), Rebouças, Água Verde, Xaxim e Jardim das Américas.

O cidadão que precisar comunicar a Prefeitura sobre a queda de árvores deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão ou pelo site (www.central156.org.br). O atendimento acontece por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão) e pelo 153 (Centro de Operações da Defesa Social - Guarda Municipal).

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193) e pela Copel.