Verão Curitiba começou; jogos nos parques atraem duas mil pessoas no primeiro dia

O primeiro sábado (12/1) do projeto Verão Curitiba 2019 levou muita gente aos parques Náutico, Barigui, Passaúna e Lago Azul. De acordo com a estimativa da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), que coordena as atividades, até às 18h, cerca de duas mil pessoas buscaram uma tarde de recreação e lazer ao ar livre nos quatro parques. A programação segue até o dia 24 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, das 13h às 19h.

Serão mais seis fins de semana, além de amanhã, domingo (13/1), para aproveitar espetáculos circenses - restritos aos parques Barigui e Náutico - oficinas e apresentações artísticas, culturais e musicais com alunos e professores da 36.ª Oficina de Música de Curitiba, atividades esportivas e recreativas, jogos de tabuleiro. Uma programação repleta de bons motivos para sair de casa nos fins de semana.

Vizinho do Parque Barigui, o atleta e educador físico Leonardo do Nascimento Santana, de 34 anos, levou os sobrinhos Jean Carlos e Evilin Suelen, ambos de 10 anos, para passear e aproveitou para ensiná-los a jogar xadrez. “Nasci e cresci aqui ao lado, no bairro Vista Alegre, e sempre tive o parque como meu quintal. Aprendi a gostar de esporte correndo e jogando bola por aqui. Hoje trouxe meus sobrinhos para aproveitar a tarde e as atividades oferecidas pela Prefeitura”, disse Leonardo.

O Verão Curitiba também tem ações educativas com orientações para a prática de atividade física, segurança alimentar e nutricional, preservação ambiental, cuidados com animais, informações turísticas e dicas de saúde para a melhoria da qualidade de vida. “Achei muito bacana toda estrutura que foi montada pela Prefeitura e me surpreendi positivamente quando cheguei aqui no Passaúna para fazer um churrasco com a família. Até aproveitei para jogar pingue-pongue com a minha filha Raissa”, disse o pedreiro Agnaldo de Lima, que mora no São Braz.

A chuva não desanimou as irmãs Angelita e Mirian Block, que esperaram passar o temporal e levaram os filhos Victória, Gabriel e Davi para um fim de tarde no Parque Lago Azul. “As crianças ficam ansiosas para sair de casa e dar uma volta. Achamos legal ter encontrado mais um atrativo aqui no parque”, disse a assistente financeira Angelita Block enquanto se divertia com a filha Victória no tabuleiro de jogo da velha.

Além da Smelj, a Prefeitura envolveu outras áreas em seu programa de verão e o efetivo da Guarda Municipal foi reforçado para garantir a segurança das pessoas que frequentam os parques. A Superintendência de Trânsito também destacou agentes para orientar os motoristas. As secretarias municipais do Meio Ambiente, da Saúde e da Educação estão promovendo ações especiais durante o período do projeto.

Confira a agenda do Verão Curitiba 2019 pelo site www.curitiba.pr.gov.br/agenda.

Parques do projeto Verão Curitiba 2019 e seus endereços:

- Parque Barigui, Avenida Cândido Hartmann, sem número, bairro Santo Inácio (ao lado do Museu do Automóvel);

- Parque Náutico, Avenida Marechal Floriano Peixoto, sem número, bairro Boqueirão;

- Parque Passaúna, Rua Ângelo Marqueto, 2528, bairro Augusta (prainha do lago próxima ao mirante);

- Parque Lago Azul, Rua Colomba Marlin, 831, bairro Umbará.