Verão é um convite para visitar as feiras da Prefeitura no fim do dia. Veja onde

Com mais horas de sol durante o dia, espaços abertos como as feiras noturnas e gastronômicas da Prefeitura são programas com a cara do verão e atraem casais, amigos e famílias inteiras em busca do atendimento caloroso dos comerciantes e da qualidade dos hortifrutigranjeiros e das comidinhas prontas de várias partes do mundo.

O casal de funcionários públicos Gisele Ristow Montes, 38 anos, e Alexandre Marini Lopes, 38 anos, tem um passeio obrigatório toda a terça-feira com a filha Antonella, de 3 anos. A família segue caminhando de casa, no Água Verde, até a Feira Noturna do Batel, na Rua Alexandre Gutierrez, esquina com Avenida Iguaçu. “Nós fazemos compras de frutas e verduras e também aproveitamos para saborear os pratos servidos nas bancas de comidas prontas”, conta Gisele.

A dona de casa Raquel Trevisan de Amorin, 63 anos, faz questão também de ir semanalmente à Feira Noturna do Batel com o marido, Návaro, 73 anos; a neta, Maria Fernanda, 9 anos; e o sobrinho Gustavo, 13 anos.

“As comidas têm qualidade e são saborosas, sem falar no ambiente, que é muito familiar”, afirma Raquel. Com o sol aparecendo até mais tarde, reconhece ela, o casal se sente mais seguro para vir com as crianças. “Eu recomendo que todo muito venha. As pessoas podem vir com seus animais de estimação e há mesas para comer com tranquilidade”, completa a dona de casa.

O sushiman Luciano Kawano, 42 anos, aproveita as terças-feiras de folga para também percorrer as bancas da Feira Noturna do Batel. “Moro na Avenida Getúlio Vargas, aqui perto, e gosto muito de vir comprar os frios, bem como os hortifrútis comercializados pelos feirantes”, salienta ele.

Segundo Kawano, o atendimento caloroso dos feirantes e a qualidade das frutas e verduras são os principais diferenciais. “Eles conhecem a gente pelo nome e sempre nos orientam sobre os melhores produtos e contam as novidades”, reforça o sushiman.

Comerciantes de feiras da Prefeitura confirmam que as horas a mais de sol, durante o verão, são um convite para mais pessoas percorrem as bancas e trailers dos pontos espalhados por Curitiba. “Com o sol se pondo mais tarde, as pessoas ficam mais dispostas a vir às feiras. Há uma queda normal de fregueses, que viajam em janeiro, mas em compensação recebemos turistas”, conta Florinda da Silva, mais conhecida como Dona Flor, que comercializa disputados pasteis da Feira Noturna do Batel e em mais cinco outros pontos durante a semana.

Para o feirante Dalmir Zarek, o início das aulas, a partir de fevereiro, deve aumentar ainda mais o movimento durante o verão. “Com o retorno das escolas, esperamos ter mais freguesia”, avalia o comerciante, que atua na Feira Noturna do Batel, às terças, e em feiras diurnas da cidade, de terça a domingo.

Opções

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab) administra 29 feiras da Prefeitura que são beneficiadas diretamente pelo horário de verão, pois começam à tarde (entre 16h e 17h) e se estendem, em alguns casos, até as 22 horas.

São 13 feiras noturnas, que reúnem comerciantes de comidas prontas e hortifrutigranjeiros; quatro feiras gastronômicas, que só oferecem pratos para consumo na hora; duas feiras orgânicas noturnas; e dez pontos do Nossa Feira, que comercializam frutas e verduras de produtores da Grande Curitiba ao preço máximo de R$ 2,29 o quilo.

Luiz Gusi, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, convida toda a população a frequentar os pontos da Prefeitura. “Com o horário de verão, a população ainda tem mais tempo para comprar as frutas e verduras frescas, bem como experimentar os pratos preparados. É uma verdadeira viagem pelo mundo da gastronomia, com opções de comidas mexicana, peruana, chilena, polonesa, alemã, japonesa, mineira e baiana”, destaca ele.

Novo horário

A partir da próxima semana, as feiras orgânicas noturnas terão novo horário, das 16h às 20h (até esta semana, elas funcionam das 17h às 21h). São dois pontos da Prefeitura vendendo hortifrútis e outros produtos sem agrotóxicos: a Feira Orgânica Noturna do Cristo Rei, às terças; e a Feira Orgânica Noturna do Ahu, às quartas.

ESCOLHA UMA FEIRA E APROVEITE O FIM DO DIA

SEGUNDA-FEIRA

Nossa Feira Centro – Praça 19 de Dezembro - Praça 19 de Dezembro, lateral com a Rua Paula Gomes, Centro. Das 16h às 20h.

Nossa Feira Jardim Primavera - Rua Dona Bárbara Cid, entre a Avenida Senador Salgado Filho e Rua Simão Brante, Uberaba. Das 16h às 20h.

Feira Gastronômica Sítio Cercado – Rua Joaquim de Melo, entre a Rua do Pioneiro e Rua José Alceu Sabatkeno, Sítio Cercado (em frente ao terminal). Das 17h às 22h.

TERÇA-FEIRA

Feira Noturna do Batel - Rua Alexandre Gutierrez, entre Avenida Iguaçu e Avenida Silva Jardim. Das 17h às 22h.

Feira Noturna do Juvevê - Avenida Anita Garibaldi, entre a Rua Campos Sales e Avenida João Gualberto. Das 17h às 22h.

Feira Noturna de Santa Felicidade - Piazza San Marco, em frente ao Terminal de Santa Felicidade. Das 17h às 22h.

Feira Noturna Novo Mundo – Rua Rosalino Mazziotti, s/n, entre as ruas Eduardo Carlos Pereira e Dr. José Palú, Novo Mundo. Das 16h às 20h.

Feira Orgânica Noturna do Cristo Rei - Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, esquina com Rua Gottlieb Rosenau. Das 16h às 20h.

Nossa Feira Centenário - Avenida Jornalista Aderbal Gaertner Stresser entre a Rua Eduardo Engelhardt e Rua Deputado Acyr José, Conjunto Mercúrio. Das 16h às 20h.

Nossa Feira São Braz - Rua Brasilio José Betezek entre a Rua Antonio Escorsin e Rua Juruaçú, São Braz. Das 16h às 20h.

QUARTA-FEIRA

Feira Noturna do Hugo Lange - Rua Presidente Rodrigo Otávio, Entre Rua Augusto Stresser e Rua Deputado Carneiro de Campos. Das 17h às 22h.

Feira Noturna do Bacacheri - Rua Helena de Oliveira Cunha, entre Rua Canadá e Rua Desembargador Arthur Leme. Das 17h às 22h.

Feira Noturna do Alto da Glória - Rua Ivo Leão, entre Rua Doutor Zamenhof e Rua Nicolau Mader. Das 17h às 22h.

Feira Noturna da Vila Izabel - Rua Doutor Ary Florêncio Guimarães, entre Rua Eurides Cunha e Rua Guaianazes. Das 17h às 22h.

Feira Noturna do Xaxim – Rua Cascavel, entre as ruas Luiz dos Santos e Clara Todesko, Xaxim. Das 17h às 22h.

Feira Orgânica Noturna do Ahu - Largo Erasmo de Rotterdam, esquina com Rua Brasilino Moura. Das 17h às 21h (a partir do dia 6/2, das 16h às 20h).

Nossa Feira Barreirinha - Estacionamento do Parque da Barreirinha, Avenida Anita Garibaldi, Barreirinha. Das 16h às 20h.

Nossa Feira Campina do Siqueira - Rua São Vicente de Paulo, entre Rua General Mario Tourinho e Rua Jeronimo Durski, ao lado do Terminal do Campina do Siqueira. Das 16h às 20h.

QUINTA-FEIRA

Feira Noturna do Água Verde - Rua Professor Brasílio Ovídio da Costa, entre Avenida República Argentina e Rua Guararapes. Das 17h às 22h.

Feira Noturna do São Francisco - Praça Garibaldi, esquina com Rua Dr. Muricy (Relógio das Flores). Das 17h às 22h.

Feira Noturna do Portão – Rua Professor Euro Brandão, S/N, dentro da Praça Desembargador Armando Carneiro, ao lado do terminal, Portão. Das 16h às 21h.

Feira Gastronômica do Tarumã/Cristo Rei - Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, esquina com Rua Gottlieb Rosenau. Das 17h às 22h.

Nossa Feira Pilarzinho - Rua José Morais, entre a Rua Amauri Lange Silvério e Rua Saturnino Arruda dos Santos, Pilarzinho. Das 16h às 20h.

Nossa Feira Vila Lindóia - Rua Conde dos Arcos entre a Avenida Santa Bernadete e Rua Galileu Galilei, Vila Lindóia. Das 16h às 20h.

SEXTA-FEIRA

Feira Noturna do Champagnat - Praça da Ucrânia, entre Rua Padre Agostinho e Rua Padre Anchieta. Das 17h às 22h.

Feira Gastronômica do Capão Raso - Largo Padre Albino Vicco, entre Avenida Winston Churchill e Rua Pedro Guso. Das 17h às 22h.

Nossa Feira CIC - Rua Jair Coelho, ao lado do Colégio Estadual Eurides Brandão. Das 16h às 20h.

Nossa Feira Boa Vista - Rua Jorge Barbosa, entre a Avenida Anita Garibaldi e Rua Alfredo Werkwelin, Boa Vista. Das 16h às 20h.

SÁBADO

Feira Gastronômica do Batel - Rua Carneiro Lobo, entre Avenida Visconde de Guarapuava e Rua Gonçalves Dias. Das 12h às 21h.