Verão: ir à 'praia' em Foz do Iguaçu é possível

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As férias do Mabu Thermas Grand Resort contam com novidade, com a inauguração do Blue Park: a praia – com ondas e areia, situado no mesmo complexo do resort.

Além das atrações fixas que já fazem parte do Mabu Thermas, como as piscinas e praia de água termais, espaço kids, programação especial elaborada para o período de férias, opções de atividades ao ar livre - como quadras de tênis e prática de esportes -, descanso do corpo e da mente (SPA), além de diversas opções gastronômicas nacionais e internacionais em seus bares e restaurantes, o hóspede poderá curtir com benefícios exclusivos o, então recém-inaugurado, Blue Park – maior parque aquático do Sul do País, que está situado ao lado do Mabu Thermas Grand Resort.

Com 62 mil m² de área, o Blue Park está sobre o Aquífero Guarani, que é a segunda maior fonte de água doce subterrânea do planeta. Entre as principais atrações do parque – na primeira fase está a praia termal de 11 mil m², com nove tipos diferentes de ondas que chegam a 1,20 metro de altura. O Blue Park – inaugurado no dia 15 de dezembro -, o parque vai funcionar diariamente durante todo o mês de janeiro

O hóspede poderá acessar o parque uma hora antes da abertura ao público-geral; todo o consumo no Blue Park será lançado diretamente no apartamento para pagamento somente no check out, o acesso ao parque é privativo e a entrada ao parque, para quem reserva pelo site Mabu, é gratuita. Tudo isso para que o hóspede tenha muito mais comodidade e conforto na utilização do parque aquático.

