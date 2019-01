Verão não é só praia! Saiba onde curtir os dias de calor em Curitiba e região

Rodolfo Luis Kowalski

Verão, calor e férias. Tudo isso combina com praia. Mas a época mais propícia para se curtir o mar é também aquela com maior movimento nas praias, que ficam lotadas de dezembro (após o Natal) até o final de janeiro. A boa notícia é que se você quer aproveitar os dias quentes com mais tranquilidade, opções não faltam. E muitas delas ficam pertinho de Curitiba.

Se o que você procura é atrações que envolvam água, por exemplo, as cachoeiras nos arredores da Capital podem ser uma boa opção. Em Campo Largo, por exemplo, fica o Salto Boa Vista. Localizado dentro da Chácara e Recanto Morro Três Barras, o local possui 38metros de queda d’água, sendo a maior cachoeira da região, com acesso pela Estrada do Cerne, quilômetro 34.

Já em São José dos Pinhais, também na RMC, outra opção é a Cachoeira dos Ciganos, que fica a 50 quilômetros do centro do município metropolitano, depois de aproximadamente 30 minutos de caminhada em trilha. O lugar reserva lindas piscinas naturais e queda d’água de 10 metros de altitude.

Também é uma boa pedida os parques aquáticos, com estabelecimentos espalhados por quase toda a RMC, em municípios como Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e São José dos Pinhais. O mais conhecido deles, provavelmente, é o Araucária Acqua Park, formado por uma piscina de ondas, toboágua com pista circular, kamikase com queda de 20 metros de altura, piscina temática de baleia com playground aquártico, rio lento e duas pisciças esportivas para a prática do biribol. Os passaportes (que incluem almoço) custam R$ 89,90 (adultos), R$ 69,90 (crianças de 5 a 12 anos) e R$ 59,90 (idosos).

Uma opção mais em conta é o Acqua Park Nogueira, localizado em São José dos Pinhais (Estrada do Pinheiro Seco, número 1.998), a cerca de 30 km da Capital. As principais atrações do lugar são piscinas, toboáguas, espaço kids, área para camping e churrasqueiras. Adulto paga R$ 25, enquanto de crianças de 4 a 10 anos é cobrado R$ 15 (crianças de até 3 anos não pagam).

Já se você está no litoral paranaense ou pretende ir para lá e quer fazer algo de diferente além de curtir a praia, Antonina oferece diversos rios como atrativo. O mais conhecido deles é o Rio do Nunes, no distrito de Cacatu, que conta com águas tranquilas e transparentes, churrasqueiras, vestiários, bares e lanchonetes.

Um dos lugares mais bonitos (e menos conhecidos) da cidade, porém, é o Bairro Alto, que conta com rios, cachoeiras e densa vegetação. Para nadar, o mais comum é procurar os vestígios da antiga Usina Cotia. Se tiver mais tempo, pode ainda aproveitar as inúmeras trilhas, como a da Conceição, que outrora fazia a ligação entre o local e Apiaí/São Paulo.



Ekôa Park traz voo de balão e descida de rapel

Para os que gostam de adrenalina e simplesmente de aproveitar um ambiente repleto de belezas naturais, o parque ecológico Ekôa Park, inaugurado em março de 2018 em Morretes, no litoral do Paraná, traz uma série de atrações para 2019.

No último dia 13, por exemplo, foi inaugurado o voo de balão cativo, com opção para descida de rapel lá do alto. São cerca de 40 metros de subida do balão, que oferece uma vista contemplativa única da Mata Atlântica e da Serra do Mar, especialmente do Morro do Sete e o Marumbi.

A agenda de vivências dentro do parque também já está programada, aproveitando a evolução da Biocasa, que está sendo construída dentro do Tekôa, um local totalmente voltado para a educação ecológica. Interessados em conhecer um pouco mais da proposta podem tirar dúvidas e se inscrever através do e-mail agenda@ekoapark.com.br. As vagas são limitadas.

Quer casar? Vá na Cascata dos Amores!

Encontrar um parceiro em tempos de mundo (e amor) líquido é difícil. Quer dizer, é difícil se você ainda não foi na Cascata dos Amores, localizada em Campo Largo, na Estância Hidromineral Ouro Fino. Reza a lenda que quem se molha nas águas da cascata, casa-se brevemente. Não é raro, inclusive, ver casais de namorados indo até o local para realizar o pedido de casamento.

A cascata, porém, não é a única atração do lugar, que reúne opções para crianças e adultos como piscinas com águas naturais, trilhas, área verde e animais silvestres. Criada em 1938, a Estância conta com uma extensa área de preservação ambiental que conserva a Mata Atlântica ao longo de mais de 6 milhões de m². Uma parceria com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP)mantem um criadouro de animais silvestres que foram resgatados e não têm condições de voltar ao seu hábitat natural. São araras, carcarás, macacos, dentre outras espécies, que foram salvas e então são cuidadas por profissionais especializados.

A Estância Hidromineral funciona de terça-feira a domingo, além dos feriados, das 7h às 19h. O ingresso para crianças de quatro a 12 anos e adultos acima de 60 anos é R$ 12. Para quem tem 13 anos ou mais o valor da entrada é R$ 25. Os adultos pagantes que estiverem acompanhados de uma criança de até 12 anos contam com isenção no ingresso da criança.

SERVIÇO

Acqua Park Nogueira

Endereço: Estrada do Pinheiro Seco, 1998 - Borda do Campo, São José dos Pinhais

Funcionamento: Todos os dias, das 8 às 18 horas

Preço: R$ 25 para adultos, R$ 15 para crianças de 4 a 10 anos. Crianças de até 3 anos não pagam

Araucária Acqua Park

Endereço: R. Yoshiaki Nagano, 121 - Jardim Condor, Araucária

Funcionamento: Todos os dias, das 9 às 18 horas

Preço: R$ 89,90 para adultos, R$ 69,90 para crianças de 5 a 12 anos, e R$ 59,90 para idosos. Também conta com combos para a família e passaporte para a temporada por R$ 299

Cachoeira dos Ciganos

Endereço: Estr. Velha da Guaricana, São José dos Pinhais.

Funcionamento: Sábado e domingo, das 8 às 18 horas

Preço: R$ 20 a trilha com guia. É preciso agendar a visita

Salto Boa Vista

Endereço: Estrada do Cerne, km 34, em Campo Largo

Funcionamento: todos os dias, das 13 às 20 horas. Nos finais de semana, funciona das 8 às 18 horas

Preço: R$ 10 por pessoa

Ekôa Park

Endereço: Estrada da Graciosa, Km 18,5 – São João da Graciosa/Morretes

Funcionamento: sextas, sábados, domingos e feriados das 9h às 17h

Preço: R$ 60,00 / Meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência, doadores de sangue e moradores de Morretes. Crianças até 3 anos não pagam ingresso. Pacote aventura (ingresso, arvorismo, tirolesa, bolha humana): R$120. Pacote aventura meia entrada: R$ 90