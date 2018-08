Vercatto Boutique Saudável abre primeira unidade em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

O promissor segmento de produtos naturais ganhou uma nova marca: a Vercatto Boutique Saudável. A marca, 100% paranaense, abriu as portas de sua primeira unidade no bairro nobre do Batel, em Curitiba, com o objetivo de expansão para os próximos anos. São 200 m2 de área útil que armazenam mais de 1.000 mil itens entre alimentos, suplementos e linha de acessórios.

Especializada em produtos naturais e orgânicos, onde é possível encontrar um variado mix de produtos da melhor qualidade, a Vercatto terá desde alimentos diet, funcionais sem glúten e sem lactose e suplementos alimentares. “Nosso objetivo é oferecer saúde e qualidade de vida em forma de alimento, aliando informação, excelência, atendimento e relacionamento com os clientes. Teremos as melhores marcas de produtos desse segmento, além de oferecer aos nossos clientes o que realmente faz bem a saúde”, explica Daniele Dockhorn, sócia da Vercatto.

A loja terá produtos diferenciados, entre eles uma linha de congelados, refrigerados, sucos, chás, cervejas sem glúten, pães, laticínios, orgânicos, alimentos para todos os tipos de dietas, doces e salgados saudáveis e nutritivos, snacks e produtos a granel exclusivamente selecionados. Serão, certamente, as melhores marcas e os melhores produtos do segmento! “Um lugar pra chamar de seu!”

O projeto arquitetônico da loja, criado pela Arquiteta Mariana Fontoura Laffitte, foi especialmente pensado no conceito da marca, no espaço e no pedido das sócias: o conceito de boutique saudável, uma loja grande, com espaço livre e pé-direito duplo, como se fosse um galpão enaltecendo a vontade de ter uma loja moderna, atemporal e urbana. “Esses fatores foram importantes para definimos que queríamos um conceito mais industrial para a loja. Houve assim a transformação do espaço grande e sem cor em uma loja com mais de 200m2, com ambientes acolhedores para os clientes, com bons espaços para as gôndolas, de maneira a oferecer todos os produtos de forma organizada e visível, além de um espaço de estar com banquetas. Com esse conceito, foram utilizados o ferro, a madeira em tons médios e o preto. A iluminação empregada na medida certa e a vegetação artificial dentro da loja vieram para dar contraponto ao ambiente frio, deixando-o mais confortável e convidando os clientes ao passeio. Também para aproximar os clientes, foram criados quadros em giz com mensagens de boas-vindas e conceitos de bem-estar, saúde e estilo de vida, que caracterizam bem os princípios da Vercatto. Somando essas características, com a madeira bastante presente e objetos decorativos bem cotidianos, criou-se um ambiente muito agradável, que o cliente identifica-se e se sente à vontade”, explica Mariana.

Quer saber mais sobre a Vercatto? Acesse o Facebook fb/vercatto , instagram/vercatto ou ainda vá até a loja e conheça o mix de produtos! A loja está localizada na Av. Sete de Setembro, 6234, Batel, Curitiba/PR. Mais informações: (41) 3121-6234 ou [email protected]

Serviço:

Vercatto Boutique Saudável

“As melhores marcas e os melhores produtos do segmento! Um lugar pra chamar de seu!”

Av. Sete de Setembro, 6234, Batel, Curitiba/PR

(41) 3121-6234

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira das 09 às 19h, e aos sábados das 09 às 14h

Possui estacionamento: Sim

Acesso para deficiente físico e banheiro adaptado

E-mail: [email protected]

Site: http://www.vercatto.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/vercatto

Instagram: https://www.instagram.com/vercatto