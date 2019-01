Vereador de Araucária abre concurso para contratar assessor; salário é de mais de R$ 6 mil

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O vereador de Araucária, Elias Almeida dos Santos, vai escolher um assessor de comunicação para o seu gabinete de forma pouco convencional na política. Ele abriu um concurso público para preencher a vaga. "A história recente da Câmara Municipal de Araucária, está conturbada, existe um descrédito da população em geral com a classe política, pois pessoas usurparam do poder que a população lhes deu, com um pensamento diferente do que já existiu nesse ambiente. Venho divulgar a abertura do processo seletivo para cargo de assessor (a) de vereador em meu gabinete", disse Elias, ao lançar o edital do concurso.

