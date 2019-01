Vereador de Curitiba, Jair Cezar morre aos 79 anos

Redação Bem Paraná com assessoria

O ex-vereador de Curitiba Jair Cezar de Oliveira (PSD) morreu no sábado (26) aos 79 anos, vítima de um câncer no fígado. Nascido em Londrina (PR), veio para Curitiba integrar o 20° Batalhão de Infantaria Blindado (20 BIB) e anos depois, em 1988, foi eleito vereador na capital. Permaneceu na Câmara por seis mandatos, até 2012. Tinha forte atuação no Bairro Alto e Tarumã. Em dezembro de 2006, assumiu interinamente a Prefeitura de Curitiba.

O corpo de Jair Cezar está sendo velado na Câmara de Curitiba até as 15h30 e será levado ao Cemitério Vertical. Ele deixa esposa, 6 filhos e 6 netos.