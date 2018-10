Vereador xinga guardas municipais de São José dos Pinhais e categoria reage

Redação Bem Paraná

O vereador Ailton Fenemê (PTB), de São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), criou uma polêmica nesta quinta-feira (11). Ele chamou a Guarda Municipal da cidade de “um banco de babacas” durante um pronunciamento no plenário da Câmara de vereadores de cidade. A categoria prometeu reagir e processar o parlamentar.

“Essa Guarda Municipal, rapaz, só serve para multar. Na minha opinião, só serve para ficar ameaçando vereador e ameaçando o povo. Para mim, essa Guarda Municipal não serve para nada. Um banco de babacas. Nem todos, mas são a maioria”, disse Fenemê. “Eu sou perseguido pela guarda mesmo. O dia em que eu parar de ser veredador, vou ter que mudar de São José. Eu tenho medo da Guarda Municipal e não tenho medo dos bandidos que ficam perto da minha casa”.

À noite, o presidente do Sindicato das Guardas Municipais da RMC (Sigmetro), Ricardo Kusch, disse que vai entrar na justiça contra o parlamentar. “Acionamos o jurídico e vamos, sim querer retratação urgente. O senhor, vereador, xingou e dimaou 170 profissionais”, disse Kusch, em uma live no Facebook, na noite de quinta-feira. “Nós, como servidores públicos, exigimos respeito. Não nascemos servidores. Batalhamos, passamos no concurso e não foi para ser xingado de babaca”.