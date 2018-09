Vereadores de Curitiba podem criar o Dezembro Verde, contra o abandono de animais

CMC

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) vai analisar, na sessão desta segunda-feira (24), seis projetos de lei. Um deles, na pauta para primeira votação, é o que pretende instituir na cidade o Dezembro Verde, dedicado a ações educativas contra o abandono de animais (005.00375.2017). Um dos objetivos da matéria é conscientizar a população que o abandono e os maus-tratos aos animais são crimes previstos em legislações federais.

O projeto também pretende incentivar a guarda responsável, melhorar os indicadores relativos ao abandono de animais em Curitiba e promover ações integradas entre a população, os órgãos públicos e as organizações que atuam na área. A escolha do mês de dezembro para a campanha não é aleatória, pois com as férias escolares e as viagens de final de ano o abandono aumenta quase 50% em relação à média anual.