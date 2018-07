Vestibular da UFPR: veja as datas para participar da edição 2018/2019

UFPR

O Núcleo de Concursos (NC) da UFPR divulgou na sexta-feira (27/07) o edital do vestibular 2018/2019 da UFPR. O documento, disponível no portal do núcleo, define as normas para o ingresso dos novos estudantes de graduação na universidade em 2019.

A prova objetiva, da primeira fase do processo seletivo, acontece no dia 21 de outubro. A convocação para a segunda fase do vestibular está marcada para o dia 5 de novembro e as provas para os dias 25 (prova de compreensão e produção de textos – redação) e 26 de novembro (provas específicas e de habilidades específicas).

Inscrições

As inscrições acontecem entre os dias 13 de agosto e 11 de setembro e devem ser feitas exclusivamente por meio do site do NC (www.nc.ufpr.br).

O custo da taxa de inscrição não foi reajustado e continua R$ 120,00. Para aqueles que buscam fazer as provas para conhecer melhor o processo e se preparar para as próximas edições, mas sem concorrer às vagas, os chamados “treineiros”, a taxa será de R$ 119,00. O candidato que queira alterar a opção de curso, língua estrangeira ou a sua categoria de concorrência depois de ter efetivado sua inscrição poderá fazer até às 17h00 do dia 14 de setembro, neste caso há uma taxa de R$ 35,00 (mais informações no edital).

Isenção

Têm direito a isenção da taxa de inscrição os estudantes que comprovem não poder arcar com a taxa, por meio da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) – decreto nº 6.593, de 02/10/08. Neste caso o período para requerer o direito é de 13 a 19 de agosto.

Outro caso são os estudantes que comprovem ter renda familiar per capital igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada – Lei 12.799/2013. O período para requerimento desta situação é de 13 a 23 de agosto.

Cotas

O processo garante a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas e para estudantes pretos, pardos e indígenas (de acordo com as Leis nº 12.711/12 e Lei nº 13.409/16). Serão garantidas também pelo menos uma vaga por curso de graduação para estudantes com deficiência.

Assim como no ano passado, a banca de validação do Termo de Autodeclaração, para aqueles que concorrem às vagas para pretos, pardos e indígenas, acontecerá entre a 1ª e a 2ª fases do processo seletivo, uma novidade incluída no processo do ano passado que permite que aqueles que não tenham sua declaração validada pela banca possam disputar as vagas da concorrência geral.

Vagas

A relação completa com as vagas disponíveis no processo seletivo, assim como outras informações e orientações, serão divulgadas no Guia do Candidato, que será lançado no início do período de inscrições.

Dúvidas

O NC mantém uma Central de Atendimento ao Candidato para tirar dúvidas sobre o processo. Basta ligar nos números (41) 3313-8800 ou (41) 3313-8801 de segunda a sexta, das 8h às 18h. Há também um sistema interativo via Internet que pode ser acessado no endereço eletrônico do núcleo (www.nc.ufpr.br). O protocolo e a recepção do NC funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h30.