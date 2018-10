Veterano do skate, curitibano comemora resultado em classificatória para Olimpíadas de 2020

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Comando News - O atleta curitibano Rodil Jr - Ferrugem está retomando o skate e conquistou o sexto lugar no STU Qualifying Series, na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, que sediou entre os dias 20 e 23 de setembro da competição. O evento faz parte da classificação para a formação do time olímpico que vai representar o Brasil nas olimpíadas de Tóquio, em 2020.

Na segunda etapa, em São Paulo, o paranaense ficou em 12° lugar e na etapa Fora faz competições há 4 anos, Ferrugem, voltou com foco e determinação renovadas, visando uma vaga para defender o skate brasileiro no Japão. “Evolui bastante e já consegui desenvolver mais manobras. Foi um resultado interessante, em uma etapa bastante competitiva”, disse o skatista.

O curitibano de 40 anos, que conquistou inúmeros títulos no Brasil e no exterior durante as décadas de 1990 e 2000, retomou as atividades depois de se aposentar. “Em 2015 resolvi dar um tempo na minha carreira como skatista profissional e me dedicar a outros projetos. Porém, o fato de o skate ter se tornado um esporte olímpico fez reacender em mim a vontade de competir no esporte. Apesar de já estar com 40 anos de idade, ainda tenho muita energia e skate no pé para mostrar”, conta Ferrugem.

A trajetória de Rodil Jr rumo à vaga olímpica virou um projeto chamado “Ferrugem após os 40”. A iniciativa tem o objetivo de registrar em foto e vídeo o potencial de um atleta em busca do sonho olímpico. O atleta promete correr várias etapas em 2018 e 2019, no Brasil e no exterior em busca de sua participação na olimpíada de Tóquio, daqui há dois anos.