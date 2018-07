Vettel conquista pole position no GP da Alemanha; Hamilton larga em 14º

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sebastian Vettel vai largar na pole position no Grande Prêmio da Alemanha. Neste sábado (21), o piloto alemão, líder do Mundial de Pilotos, cravou 1min11s212, volta mais rápida da história do circuito de Hockenheim, e garantiu a primeira colocação na prova.

De quebra, Lewis Hamilton, que ocupa a segunda posição no campeonato, teve problemas e vai largar apenas em 14º. Vettel será seguido por Valtteri Bottas, da Mercedes, que larga em segundo, e de seu colega de Ferrari Kimi Raikkonen, que parte da terceira colocação.

Depois da chuva que tornou o terceiro treino livre atípico, os pilotos iniciaram o classificatório com pista seca. Assim, Raikkonen e Vettel conseguiram dobradinha da Ferrari na primeira parte do treino.

Ao fim do Q1, os cinco pilotos eliminados foram Esteban Ocon, Pierre Gasly, Brendon Hartley, Lance Stroll e Stoffel Vandoorne. O fim da parcial marcou ainda o fim do classificatório para Lewis Hamilton. Por meio do rádio, o britânico reclamou que não conseguia trocar de marcha. Ele ainda tentou levar sua Mercedes para os boxes, mas não conseguiu e encerrou sua participação na prática.

Hamilton vai largar na 14ª colocação. Entre os classificados para o Q2, ficou à frente só Daniel Ricciardo vai partir em último depois de trocar de motor na sexta-feira e também não voltou à pista.

Na segunda parte do treino, erro de Marcus Ericsson, que rodou e levou pedras para dentro do traçado, causou bandeira vermelha. O piloto não conseguiu se classificar para o Q3 - os demais eliminados foram Fernando Alonso, Sergey Sirotkin e os já citados Hamilton e Ricciardo.

No Q3, com o cronômetro já zerado, Bottas chegou a assustar ao superar o tempo de Vettel, mas o alemão, que vinha em volta rápida, estabeleceu a volta mais rápida da história de Hockenheim e garantiu a pole.

O Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1 acontece neste domingo (22), às 10h10 (de Brasília).

Veja o grid de largada para o GP da Alemanha: 1. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1min11s212

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1min11s416

3. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1min11s547

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1min11s822

5. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1min12s200

6. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1min12s544

7. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1min12s560

8. Carlos Sainz (ESP/Renault) 1min12s692

9. Charles Leclerc (MON/Sauber) 1min12s717

10. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1min12s774

11. Fernando Alonso (ESP/McLaren) 1min13s657

12. Sergey Sirotkin (RUS/Williams) 1min13s702

13. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1min13s736

14. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) Sem tempo no Q2

15. Esteban Ocon (FRA/Force India) 1min13s720

16. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1min13s749

17. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) 1min14s045

18. Lance Stroll (CAN/Williams) 1min14s206

19. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1min13s401

20. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) Sem tempo no Q2*

*Punido ao trocar de motor