Viaduto na marginal Tietê que dá acesso à Dutra é fechado sob risco de ceder

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo interrompeu o trânsito no viaduto da pista expressa da marginal Tietê, no acesso à rodovia Dutra, após vistoria constatar risco na estrutura. O tráfego foi bloqueado no fim da tarde desta quarta-feira (23).

A gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB), porém, não soube informar se o viaduto cedeu. No fim de novembro, parte de viaduto na marginal Pinheiros, na altura do parque Villa-Lobos, cedeu e criou um degrau de cerca de dois metros na estrutura.

O viário na pista expressa da marginal Tietê que dá acesso à Dutra estava na primeira lista de estruturas viárias que necessitam passar por uma vistoria mais detalhada.

A relação foi elaborada após a prefeitura pedir ao TCM (Tribunal de Contas do Município) autorização para contratar de forma emergencial, e sem licitação, empresa para realizar vistoria estrutural em 34 pontes e viadutos da capital.