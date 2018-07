Jurandyr Schelles

Com a aproximação do prazo final para a definição de candidatos e alianças às eleições de outubro, intensificam-se as especulações e negociações de bastidores entre partidos e políticos paranaenses interessados em concorrer à disputa local e nacional. Nos últimos dias cresceram, por exemplo, os rumores de que o senador Alvaro Dias (Pode) poderia trocar a pré-candidatura à Presidência da República pela vice na chapa do ex-governador de São Paulo e presidenciável tucano Geraldo Alckmin (PSDB). Do outro lado do espectro ideológico, aumentaram as chances do deputado federal e ex-prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB), emplacar a vaga de vice na chapa do ex-ministro e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes (PDT).

Descartado

Alvaro segue publicamente descartando qualquer chance de desistir para apoiar outro candidato ou compor chapa com o PSDB. Ducci, por sua vez, garante que continua com a intenção de disputar a reeleição para a Câmara Federal.

Maratona

Reportagem de ontem da ‘Agência Estado’ destacou que desde que assumiu o governo do Paraná, em 6 de abril último, a governadora epré-candidata à reeleição Cida Borghetti (PP) percorreu quase um município do Estado por dia. De acordo com o texto, em 90 dias, Cida visitou 80 cidades - cerca de 20% do total e nesse período, assinou mais de 3 mil convênios, somando R$ 4 bilhões em investimentos nas cidades em áreas diversas como desenvolvimento urbano, saúde e turismo.

Ciro

O ex-senador e pré-candidato ao governo, Osmar Dias, participa na sexta-feira, em Brasília, da convenção nacional do PDT que vai oficializar a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República pelo partido. A convenção do PDT do Paraná que deve confirmar o nome de Osmar para a disputa pela sucessão estadual está marcada para 4 de agosto, em Curitiba. Serão definidos ainda os candidatos a deputado estadual e federal pela legenda.

Mulheres

No final de semana, o pedetista parcitipou, na Capital, de seminário “O PDT e a Mulher Paranaense no Século 21”. No encontro, ele reafirmou o compromisso de que, se eleito, as mulheres vão ocupar funções estratégicas no governo para colaborar no planejamento de políticas.

Sinecuras

Um ex-servidor comissionado da Câmara de Vereadores de Araucária (região metropolitana de Curitiba), foi condenado a 12 anos, 1 mês e 9 dias de prisão e a multa pelo crime de obstrução à justiça em processo ligado à Operação Sinecuras, deflagrada em abril deste ano pelo Ministério Público. O réu em questão foi considerado culpado por constranger testemunhas relacionadas à primeira fase da investigação, que apura o pagamento de “mensalinho” aos vereadores da gestão 2013-2016 pelo então prefeito da cidade. Ele deve iniciar o cumprimento da sentença em regime fechado. O MP não divulgou o nome do ex-servidor. Segundo a promotoria, pelo menos duas pessoas teriam sido constrangidas pelo ex-servidor para que dificultassem o andamento da denúncia, prestando depoimentos falsos.

Multa

O Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas de 2015 da prefeitura de Virmond (região Centro-Sul), sob a administração da então prefeita, Lenita Orzechovski Mierzva (gestões 2009-2012 e 2013-2016). O motivo foi a divergência entre o Balanço Patrimonial juntado ao processo de Prestação de Contas Anual (PCA) e os dados encaminhados ao Sistema de Informações Municipais-Acompanhamento Mensal (SIM-AM) do TCE. A ex-prefeita foi multada em R$ 3,9 mil.