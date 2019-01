'Vida boa'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e atriz Carrie Underwood, 35, deu à luz Jacob, seu segundo filho, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (21). O bebê é fruto do relacionamento com o ex-jogador canadense de hóquei Mike Fisher. Nas redes sociais, Carrie publicou uma foto do pai coruja segurando a criança e se derreteu.

"Nossos corações estão cheios, nossos olhos estão cansados, e nossas vidas estão mudadas para sempre. A vida é boa", escreveu. O pai também fez questão de acrescentar. "Sua mãe, pai e irmão mais velho não poderiam estar mais felizes por Deus confiar neles para cuidar desse pequeno milagre", disse. Eles já têm Isaiah, de três anos.

A chegada do filho é uma benção na vida da cantora. Em setembro, Underwood revelou que havia sofrido três abortos espontâneos. "Ficamos grávidos no início de 2017 e não deu certo", disse em entrevista à 'CBS Sunday Morning'. Os abortos, segundo ela, a ajudaram a ter inspiração para escrever mais músicas.