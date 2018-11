Vídeo em que filho de Bolsonaro diz que ‘basta um soldado e um cabo para fechar o STF’ viraliza

Redação Bem Paraná

Um vídeo em que o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL), dá uma declaração polêmica sobre o Supremo tribunal Federal (STF) está viralizando nas redes sociais.

O vídeo foi gravado antes do primeiro turno das eleições para presidente. Nele, o parlamentar é perguntado sobre o que aconteceria se o STF impugnasse a candidatura do pai. A resposta: “Terá que pagar para ver o que acontece. Será que eles vão ter essa força mesmo? Se quiser fechar o STF você não manda nem um Jipe, manda um soldado e um cabo”.

Veja o vídeo aqui.

O vídeo ganhou mais visualizações nos últimos dias e foi replicado em mais canais do Youtube. Falta uma semana para o segundo turno da eleição presidencial, em que Bolsonaro disputará o cargo com Fernando Haddad (PT).

Eduardo Bolsonaro ainda comentou sobre o que ele acredita que é a percepção da população em relação ao STF. “Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular em favor dos ministros do STF? Milhões na rua ‘solta o Gilmar, solta o Gilmar’ (Gilmar Mendes, ministro do STF), com todo o respeito que tenho pelo ministro Gilmar Mendes, que goza de imensa credibilidade junto aos senhores”.