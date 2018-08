VÍDEO: Evandro, ex-Coritiba, marca gol na Liga Europa

Silvio Rauth Filho

O centroavante Evandro, 21 anos, só precisou de 49 minutos em campo para marcar seu primeiro gol pelo CSKA Sofia, da Bulgária. Há duas semanas, o jogador rescindiu contrato com o Coritiba e assinou com o clube europeu.

Desde que chegou, atuou apenas por 37 minutos – entrou como substituto em dois jogos do campeonato búlgaro e não marcou gols. Nessa quinta-feira (dia 16), ele entrou no intervalo da partida e já aos 12 do segundo tempo empatou o placar em 1 a 1. O CSKA perdia por 1 a 0 para o Copenhague, da Dinamarca.

A partida acabou com vitória por 2 a 1 para o clube dinarmaquês, em Copenhague, na partida de volta da terceira fase eliminatória da Liga Europa. Agora, na quarta fase eliminatória, o time da Dinamarca vai pegar a Atalanta, da Itália. Quem vencer, estará na fase de grupos da competição europeia. O CSKA Sofia está eliminado, mas lidera o campeonato nacional.

