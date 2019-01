Vídeo Show termina com choro de apresentadores, homenagens e bronca de fãs

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi ao ar nesta sexta (11) a edição de número 7366 do Vídeo Show, a última da história do programa, que a partir de agora deixa de fazer parte da programação. O programa só dedicou mensagens de agradecimento e mostrou clima de despedida nos minutos finais, quando colocou no ar uma retrospectiva de seus 35 anos e levou os apresentadores Sophia Abrahão e Joaquim Lopes às lágrimas.

"Todos somos apaixonados por essa trajetória. Muito obrigada", disse Sophia, com dificuldade ao lado de Lopes, emocionado. A atração teve outros apresentadores ao longo de sua trajetória.

Rapidamente, a atração começou a ser bastante repercutida nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados. Pelo lado positivo, diversos fãs e artistas se renderam ao momento e prestaram suas homenagens. Dentre eles, Otaviano Costa, um dos últimos apresentadores. "Uma linda família, um inesquecível programa", publicou.

Mulher de Costa, Flávia Alessandra também se posicionou. "Valeu pelas homenagens e cobertura de cada novo personagem. Vocês vão fazer falta".

Bruno De Luca publicou uma mensagem na qual contou que o Vídeo Show o inspirou a buscar novos horizontes. "O Vídeo Show me motivou a querer ser ator. Eu ficava fascinado vendo como eram as câmeras, as luzes. Vivi momentos incríveis nesse programa".

Geovanna Tominaga, que também trabalhou na atração como repórter e apresentadora entre 2009 e 2012, postou uma foto dela no estúdio em forma de agradecimento. "Entretenimento e informação: essa é a minha escola. O Vídeo Show foi uma verdadeira faculdade".

Porém, também houve quem não gostasse do que viu na TV. Muitos telespectadores queriam que a Globo tivesse se preocupado em fazer uma edição especial. Em uma das postagens, um fã se mostrou chateado. "Podiam ter chamado os apresentadores que fizeram parte do programa, como a Cissa [Guimarães], o Miguel [Falabella]", disse.

Em outra publicação, uma moça falou em desrespeito. "Globo agindo naturalmente para não parecer fracasso, mas soou desrespeitoso", disse, em referências às sucessivas derrotas de audiência.