Vidros da fachada de sede do MPF em Curitiba é quebrada

Redação Bem Paraná

A sede do Ministério Público Federal (MPF) do Paraná foi alvo de vândalos no começo da tarde deste domingo (07 de outubro), data em que ocorre o primeiro turno das eleições gerais de 2018. A fachada da instituição, que fica na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, teve os vidros estourados.



Nos últimos anos, a instituição tem se tornado um dos principais atores da vida política brasileira por conta das investigações relacionadas à Operação Lava Jato. As mais recentes fases da investigação, inclusive, estão investigando casos de corrupção nos pedágios do Paraná - nesta semana, o Governo do Estado anunciou a intevenção das concessionárias, nomeando militares para assumir o comando dessas instituições.