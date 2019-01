Vinicius Junior e Militão aparecem em lista de 'jovens do futuro' da Uefa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Junior e Éder Militão estão cada vez mais prestigiados no futebol europeu. Na última sexta-feira (11), a Uefa incluiu a dupla em uma lista de 50 jovens jogadores que podem brilhar em 2019.

Na publicação, a entidade descreveu Vinicius Junior como "rápido, brilhante e excitante". Aos 18 anos, o atacante vive o seu melhor momento desde que chegou ao Real Madrid.

O ex-Flamengo foi um dos destaques na vitória por 3 a 0 contra o Leganés, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei, com um gol e uma assistência. A atuação decisiva rendeu elogios da imprensa espanhola, que chamaram o brasileiro de "novo rei" de Madri.

Já Militão, 20, foi elogiado pelas atuações com o Porto na Liga dos Campeões. O defensor tem sido um dos destaques da equipe e chegou a marcar um gol na vitória por 3 a 1 diante do Schalke 04, pela fase de grupos.

O ex-jogador do São Paulo, inclusive, tem sido citado como alvo do Real Madrid e Manchester United. Ele possui contrato com o clube português até 2023.

Os dois jogadores ainda terão chance de brilhar na sequência da Liga dos Campeões. O Real Madrid vai enfrentar o Ajax nas oitavas de final, enquanto o Porto medirá forças contra a Roma para tentar seguir no torneio.