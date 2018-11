Vinicius Júnior sai do banco e salva Real Madrid contra time de Ronaldo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid, enfim, voltou a vencer no Campeonato Espanhol. Com participação decisiva de Vinicius Júnior, o time merengue superou o Valladolid por 2 a 0, neste sábado (3), no Santiago Bernabéu, e encerrou uma sequência de cinco jogos consecutivos sem vitória na competição.

No primeiro jogo do interino Santiago Solari diante da torcida, o Real sofreu, mas conseguiu superar o time de Ronaldo Fenômeno, que acompanhou o jogo das tribunas do estádio. O brasileiro é acionista majoritário do Valladolid. Quando a partida parecia se encaminhar para mais um tropeço, o brilho individual de Vinicius Júnior abriu caminho para a vitória. O ex-Flamengo bateu cruzado da área e contou com desvio para colocar a equipe na frente - a arbitragem deu gol contra de Alcaraz. Sergio Ramos, de pênalti, ampliou.

Com o resultado, o Real chega a 17 pontos e sobe para a sexta posição -à frente justamente do Valladolid, que soma 16.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (11), contra o Celta de Vigo, pela 12ª rodada do Espanhol. No mesmo dia, o Valladolid recebe o Eibar.