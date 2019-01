Vinícola Araucária promove Vindima 2019 com tour e 'pisa das uvas' em fevereiro

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Atração imperdível para os enoturistas, a Vinícola Araucária, de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, promove sua Vindima/2019 nos dias 23 e 24 de fevereiro. Um menu inspirado na cozinha regional no Restaurante Gralha Azul Campestre, ao lado da vinícola, integra a programação,

A Vindima/2019 começa com workshop sobre maturação e colheita da uva com engenheiros agrônomos. Depois da colheita de uvas cabernet franc e do esmagamento, há um tour pela interior da vinícola para se conhecer os processos de elaboração dos vinhos finos e espumantes, com workshop com enólogos.

São cinco as opções de horário, nos dois dias: 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas e 11h30. O número de vagas é de 20 por horário.

Reservas – As inscrições para a Vindima já estão abertas. E devem ser feitas pelo e-mail comercial@vinicolaaraucaria.com.br, informando nome completo, número do telefone, idade, data de participação (23 ou 24 de fevereiro) e horário desejado.

O preço por pessoa é de R$ 270,00 (para criança de 6 a 11 anos, R$ 135,00) e inclui, além da colheita e pisa das uvas, um avental, uma tesoura de poda, tour pela vinícola e almoço.

Integração – A Vinícola Araucária fica no entorno da Serra do Mar, a 40 quilômetros de Curitiba. E elabora os espumantes e vinhos finos a partir de vinhedo próprio, em 8,5 hectares, e de cultivos de parceiros, sendo pioneira na região metropolitana de Curitiba ao integrar vinhedo e vinificação na mesma área de produção. Os vinhos e os espumantes da Araucária guardam a tipicidade da região, ou seja: clima temperado, altitude de 950 metros e solo apropriado, em perfeita harmonia com o espírito de trabalho e dedicação.

O catálogo da Araucária contempla quatro linhas de produtos: 1 – Linha Poty: espumantes Poty brut, Poty demi-sec e Poty nature; 2 – Linha Angustifólia: tintos finos Angustifólia cabernet sauvignon, Angustifólia cabernet sauvignon Gran Reserva e Angustifólia merlot (garrafas de 750 ml e 375 ml), e branco fino Angustifólia chardonnay; 3 – Linha Gralha Azul: tinto fino merlot Gralha Azul e tinto fino cabernet franc Gralha Azul, e 4 – Linha Manacá: vinho tinto fino suave cabernet sauvignon Manacá.

Acesso – A Vinícola Araucária e o Restaurante Gralha Azul Campestre ficam na Rua Aparecida Góes de Paula, 1.300, Colônia Malhada, em São José dos Pinhais. Saindo de Curitiba, rumo a Joinville, pela BR-376, entra-se à direita no trevo do Km 625, pouco depois do Las Palmas Golf & Country Club, fazendo o retorno em seguida. A partir daí, seguir pela estrada vicinal, observando a sinalização. São 11 quilômetros da BR-376 até a vinícola e o restaurante.