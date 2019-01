Vintage Culture comanda festa eletrônica em Guaratuba

Redação Bem Paraná, com assessoria

Destaque na cena eletrônica do país e no mundo, Lukas Ruiz, DJ e produtor conhecido como Vintage Culture, conquista as pistas com sua marca registrada, uma infusão de big room com deep house.Neste estilo estão as músicas "I Will Find", "Cante por Nós", "Human", "Céu Azul" e "Pour Over", que ficou entre as 20 primeiras no ranking de club song da Billboard. Em 2018, Vintage Culture apareceu na lista top 20 DJs do mundo da revista britânica DJ Mag, na 19º posição. No sábado, dia 02 de fevereiro, ele desembarca em Guaratuba para comandar uma grande festa que vai até o amanhecer no Café Curaçao (R: Brejatuba, 500) com seu long set de 2h30 de duração. Um elenco de peso formado por Ashibah, Salla e Ownboss completam o line-up.

A crescente de Vintage Culture fascinou o público, que segue o som em shows e festivais pelo mundo. O hitmaker brasileiro já levou sua música para o Rock In Rio Lisboa em Portugal, Ushuaia Ibiza Beach Hotel em Ibiza, Mysteryland Festival em Amsterdã, EDC – Eletric Daisy Carnival em Orlando e o Lollapalooza em São Paulo. Vintage Culture também conquistou a posição das tracks no topo do Spotify, iTunes e charts do Beatport e ainda é o #1 no spotlight da música eletrônica no Brasil.

O remix da faixa "Drinkee" para os americanos Sofi Tuker com o vocal em português performado por Sofi foi lançado pela Ultra Music em 2016 e somou milhões de plays nas plataformas de streaming. A bem sucedida "Hollywood", teve o clipe oficial gravado em Los Angeles e saiu em uma parceria do selo brasileiro Ganzá da Skol Music com a Spinnin´ Records. Esta também lançou"Wild Kidz" e "Why Don´t You Love Me" com a colaboração de Vintage Culture com Lazy Bear e SELVA, dois promissores nomes brasileiros.

Lukas aposta na própria gravadora e label Só Track Boa, que faz grandes eventos no Brasil. Como empresário, também temo próprio clube, o Air Rooftop, em São Paulo. Vintage Culture é o nome que vai comandar a noite de sábado, um dos DJs mais pedidos pelo público da Ilha, volta ao parador de praia mais famoso do Brasil para comemorar os 11 anos do beach club e completar a agenda Hot Summer 2018.

Os ingressos já estão disponíveis e variam de R$70,00 (meia-entrada) a R$210,00 (inteira), de acordo com o setor. Pista - R$130,00 (inteira) e R$70,00 (meia-entrada)/ Área Vip - R$210,00 (inteira) e R$110,00 (meia-entrada). Há mesas disponíveis para venda no www.diskingressos.com.br. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos, clientes app Clube Prime, bônus flyer e digital possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ****Já está incluso no bilhete a taxa de administração Disk Ingressos. Os ingressos podem ser adquiridos no Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), e pelo portal www.diskingressos.com.br, bilheteria do Café Curaçao (das 10 às 21h) e postos oficiais.

