Vinte pessoas morrem devido a grave onda de frio

Uma onda severa de frio que prevalece em amplas áreas dos Estados Unidos (EUA) deixou pelo menos 20 pessoas mortas por congelamento e em acidentes de trânsito por causa do tempo.

Uma forte massa de ar do Ártico trouxe um frio severo na região do meio-oeste até o leste do país, nesta semana. Sérias precipitações de neve e temperaturas recordes foram registradas na área.

No Estado de Indiana, duas pessoas morreram em um acidente de trânsito, por causa da situação climática. Em Michigan, um homem de 70 anos de idade foi encontrado congelado e morto fora de sua casa.

Nevascas causaram o cancelamento de mais de 1.400 voos em dois aeroportos de Chicago, nessa quinta-feira (31). O número de cancelamentos de voo ultrapassou 4 mil nos últimos três dias.

*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)