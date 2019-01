Vira-casaca, ‘sacrifício’ e refugiados movem nova novela das seis da Globo

‘Órfãos da Terra’, substituta de ‘Espelho da Vida’, próxima na fila das 6, na Globo, meio que de propósito, vem por aí com toda pinta de dramalhão mexicano. Renato Góes, o protagonista Jamil Zariff, sujeito firme e determinado, ao receber a missão de trazer de volta ao seu patrão, o sheik Aziz Abdallah (Herson Capri), uma das esposas dele que escapou, acaba descobrindo que a fugitiva em questão, Laila (Júlia Dalávia), é, na verdade, o grande amor da sua vida. E que só aceitou se oferecer em sacrifício, ser uma das mulheres do harém, em troca de recursos para salvar o irmão, Kháled (Rodrigo Vidal), gravemente ferido durante um bombardeio na Síria. Ao descobrir que ele não resistiu à cirurgia, Laila decide fugir com a família para o Brasil, onde têm parentes, e Zariff a acompanha. A fuga dos dois atrai a ira do sheik e da mimada filha dele, Dalila (Alice Wegmann). Trama montada e amarrada, aos requintes de Glória Magadan. “Com a história do casal protagonista, veremos como o amor tudo supera, rompendo fronteiras e unindo vidas. O grande tema dessa novela é a empatia”, afirma a autora Thelma Guedes. Eles chegam em nosso país dispostos a começar um novo capítulo de suas vidas com uma esperança e entusiasmo que permeiam toda a trama”, explica Duca Rachid.

Locações

As gravações de ‘Órfãos da Terra’ começaram em Petrópolis, dia 7, no Palácio Quitandinha, onde foram realizadas cenas referentes à casa do sheik Aziz Abdallah. Depois do Rio, a equipe se prepara para externas em São Paulo.

Unificação

Uma aposta muito grande na Record, em função da colocação de Antonio Guerreiro no jornalismo, é que a partir de agora haverá uma maior integração deste departamento com outras plataformas. Além de novas contratações. Assim seja.

Mesmo esquema

Para os comentaristas de arbitragem, nas transmissões esportivas da Globo e já a partir deste final de semana, será adotado o mesmo esquema do ano passado. Sempre um deles estará de plantão na ‘Central do Apito’, intervindo apenas no momento necessário.

Como novidade

A diferença em relação ao ano passado é a presença de Sandro Meira Ricci, que se aposentou do apito após a última Copa do Mundo. Ele agora passa a dividir as escalas com Paulo César de Oliveira e Leonardo Gaciba.

Susto

Preparando um programa de entrevistas no YouTube, o jornalista Giba Um - 50 anos de coluna, baixou enfermaria. Passou cinco dias no Incor, colocando o coração em dia.

Em vias de

A Band marcou para o dia 12 de fevereiro, em São Paulo, o início de gravações do reality ‘O Aprendiz’, programa do Roberto Justus, com estreia em março. Serão 18 influenciadores digitais brigando pelo prêmio de 1 milhão de reais.

Regressiva

Faltam apenas 5 capítulos para a autora Paula Richard encerrar os trabalhos da novela ‘Jesus’. No ar, ainda não se sabe ao certo com quantos vai terminar, por causa do ganho na edição.

Turbinado

O ‘Programa do Ratinho’ só voltará, ao vivo, no SBT, depois do Carnaval. Porém, já é possível antecipar algumas de suas novidades para a temporada deste ano, dentre elas, um novo cenário, já em desenvolvimento, que vai continuar se baseando em um conceito de cidade. E além de quadros novos, alguns dos antigos serão turbinados.

Teatro

Com autoria de Renato Modesto, o espetáculo ‘O Martelo’ estreia nesta sexta-feira no Teatro Novo, em São Paulo e fica em cartaz até 7 de abril. A peça, uma comédia policial, mistura suspense e humor. Em seu elenco, Natallia Rodrigues, Edwin Luisi e Anderson Müller. Direção de Alexandre Reinecke.

Raquel Cunha/Globo

Novo quadro – Neste sábado, o ‘Tá Brincando’, na Globo, terá a estreia do quadro ‘Todo mundo tá brincando’. Otaviano Costa vai emprestar o palco do programa para um grande show de talentos com participantes de todas as idades de diferentes partes do mundo. Destaque para a dupla Paddy e Nicko. Aos 84 anos, a britânica competiu ao lado do parceiro Nicko, 40 anos mais novo, em realities shows de dança na Espanha e na Inglaterra.

Bate – Rebate

A tradicional Paixão de Cristo, em Pernambuco, vai acontecer de 13 a 20 de abril e terá Juliano Cazarré como Jesus.

A próxima ‘Malhação’, escrita por Emanuel Jacobina, vai dar oportunidade para várias caras novas, uma característica do autor. Cerca de 120 jovens participaram de testes para a novela.

‘Dias Felizes’, do Walcyr Carrasco, próxima novela das nove, já tem pronto todo o seu projeto cenográfico. Além do que será construído nos Estúdios Globo, serão necessárias gravações externas em alguns pontos de São Paulo.

A série ‘Baby e Rose’ está caminhando para uma segunda temporada no Multishow. Conversas em andamento.

Carioca, Fernanda Souza e Leandro Hassum estão entre os 30 convidados da nova temporada do ‘Multi Tom’ no mesmo Multishow. A estreia está confirmada para abril.

O musical “Meu destino é ser star” estreia neste sábado no Teatro Riachuelo, no Rio. No elenco, Helga Nemetik, Jessica Ellen, Myra Ruiz, Gabriel Falcão, entre outros.

C´est fini

Estudos realizados pela americana Goldman Sachs projetam que até 2022, a receita dos esportes eletrônicos deverá chegar a US$ 2,96 bilhões. O Grupo Globo vem investindo muito forte no e-sports. O Brasil é o terceiro maior público na categoria, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!