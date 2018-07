Visita guiada ao Museu, música, cinema e teatro são destaques da programação cultural

Redação Bem Paraná com assessoria

Descobrir o museu mais antigo do Paraná, ver uma peça de teatro na rua, curtir uma música nos espaços públicos da cidade. Essas são algumas das propostas do 6º Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba. Com uma programação artística e cultural bastante intensa, o evento vai até o próximo domingo, dia 29, e promete levar muitos curitibanos e turistas para as ruas. A organização é da Rede Empresarial do Centro Histórico.

De acordo com Maria Bonamigo, presidente da Rede Empresarial, são mais de 30 atrações culturais somente de quarta-feira até domingo. “Tanto os estabelecimentos do entorno, quanto os espaços da Prefeitura, serão sede de espetáculos teatrais, contação de histórias, mostra de filmes, rodas de viola e muita cultura para a população”, comenta.

A música é uma das artes mais presentes no Festival de Inverno. Dentre as opções estão bandas que se apresentam no Memorial de Curitiba, no Conservatório de MPB, Teatro Universitário de Curitiba e em estabelecimentos do entorno como A Caiçara e Quintal do Monge. Para quem gosta de cinema, a Cinemateca está com programação especial com Mostra de Cinema Infantil e também Mostra de Cinema Negro Brasileiro. Ao todo são sete filmes em exibição de quarta a domingo e todos gratuitos.

O teatro aparece tanto em espaços fechados como no Teatro Novelas Curitibanas, a preços acessíveis (R$ 10 e R$ 20), quanto no próprio calçadão do Largo da Ordem. Na quarta-feira, dia 25, o grupo Arte da Comédia apresenta a peça “Acontece no Brasil, enquanto o ônibus não vem”, a partir das 16 horas, em frente ao bebedouro. O espetáculo funciona no sistema “pague o quanto vale”, com contribuições espontâneas.

Ainda na quarta-feira, 25, quem estiver no Centro Histórico vai ter uma visita guiada ao Museu Paranaense diferente de tudo que já foi feito. A partir das 16h será realizada uma visita afetiva mediada pelo diretor do museu denominada de “História com afeto”. Quem for neste passei gratuito vai visitar diversas exposições como “O Museu da História do Paraná: Os 140 anos do Museu Paranaense”, Memorial à Indústria da Erva-mate, “A cidade e suas ruas: retratos dos personagens de Curitiba”, dentre outras.

Dando sequência à programação, depois da visita guiada acontece uma Roda de Mate com o Matte N’ Roll (um movimento artístico que busca o resgate da história e traduz a essência da erva-mate para os dias atuais). A intenção é aproximar o público da planta com experimentação de alguns estilos quentes e frios, inspirando o bate-papo e contação de causos. Logo após a roda, a programação segue com música no museu com Trio Cadência Latina com Ninoska Pottella, Román Otero e André Ribas. As inscrições para este super programa devem ser feitas antecipadamente no https://goo.gl/forms/k3nXpYALej5nOaPJ2

Último final de semana reserva grandes atrações

Uma grande novidade da 6ª Edição do Festival de Inverno é o Ônibus Palco, do Projeto Artes e Patrimônio. No sábado, penúltimo dia do evento, das 11h às 17h um ônibus contendo um palco de muita diversão proporciona momentos inesquecíveis no Centro Histórico. Na programação estão previstas peças infantis, dança com balões, espetáculo circense e música.

As crianças ainda podem se divertir no Memorial de Curitiba, onde teremos jogos gigantes em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a in Move estará com brinquedos adaptados disponíveis para todos.

Conhecer melhor a cidade também pode ser uma programação bastante interessante dos últimos dias de Festival. Na sexta e no sábado são as últimas oportunidades do Curitiba Freewalking que garante um tour a pé pelo centro da cidade com muitas histórias, lendas e curiosidades. A programação inicia às 16h na sexta e às 11h e a atividade é gratuita.

A música, a dança e o teatro continuam com espaço especial no último final de semana com Rock ao Piano no Memorial de Curitiba, show com Os Encantados Conservatório MPB, mostra de peças no Teatro Novelas Curitibanas, dança do ventre no Oriente Árabe e canja de viola no TUC.

Sobre o Festival de Inverno

Com o tema “Conexão Centro Histórico” a 6ª edição do Festival de Inverno reúne cultura, música, gastronomia e serviços no Centro Histórico. O tema escolhido este ano reflete todas as frentes de integração unidas para que Curitiba tenha cada vez mais turistas, programação relevante e ocupação das ruas.

Vinte empresas fazem parte da Rede Empresarial. São elas: A Caiçara, Artemísia Produções, Barbearia Rei Trajano, Bar do Alemão, Bella Vivenda, Brasileirinho, Café Catedral, Casa do Fumo, Espaço Carmela, Jeito Mineiro, Jokers, Nonna Giovanna, Pizza, Oriente Árabe, Quintal do Monge, Restaurante Mikado, Hotel Blumenau, Hotel Brasília, Hostel Roma, Hotel Miller Flat. Algumas delas prepararam atrações musicais e eventos específicos durante o Festival. Além disso, os hotéis associados serão os meios de hospedagem oficiais do evento.

A realização do Festival de Inverno do Centro Histórico é da Rede Empresarial do Centro Historico e conta com o patrocínio do Sebrae e Fecomércio e apoios do Sesc, Senac, Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Instituto Curitiba de Arte e Cultura(ICAC), Instituto Municipal de Turismo(IMT), Prefeitura Municipal de Curitiba, Curitiba Convention & Visitors Bureau, Museu Paranaense, FAE, Sanepar, Grupo As Fiandeiras, Matte n’Roll, Empreendedorismo Rosa, Anjuss, In Move, Projeto Lia, Curitiba Free Walking, Solar do Rosário, Grupo Arte da Comédia, Artemisia Produções, Celeiro Cervejeiro, Radio UniFM, Radio Cultura 930, Onde Ir Cidades, Cervejaria Van Dutch, Cervejaria Ovelha, Caravana Cervejaria, Way beer, Allegra e Pontual Decorações de Eventos, Copy City, Schar alimentos, Bebidas Passaúna, Frederica´s koffiehuis.

Sobre a Associação do Centro Histórico de Curitiba

Desde 2012 a Associação do Centro Histórico de Curitiba reúne empresários da região preocupados em promover maior ocupação e melhorias no Centro Histórico da capital paranaense. Com a iniciativa fomentada pelo Sebrae Paraná, em parceria com o Sistema Fecomércio e a Prefeitura Municipal de Curitiba, 20 estabelecimentos estão unidos em torno deste objetivo.

Dentre as ações da Rede estão dois eventos anuais que já estão consagrados pelo público: o Festival de Inverno do Centro Histórico e o Centro Histórico Divertido.

PROGRAMAÇÃO ÔNIBUS PALCO

11h30 Peça A Cigarra Formiga

12h30 O Menestrel

13h20 Cerimonial

14h Dança moderna com balões “Teoria da Gravidade”

14h50 Cia Trip Circo: Espetáculo “Lubyet”

15h40 Música Instrumental