Visitação guiada apresenta estufa de pesquisa do Jardim Botânico nesta quinta

SMCS

Os bastidores do trabalho do Jardim Botânico são o tema do próximo encontro do Comunidade no Jardim Botânico, que acontece nesta quinta-feira (27/9), a partir das 10 horas. Além de uma visita guiada à estufa de pesquisa, que não é aberta ao público e fica próxima da área administrativa, haverá uma palestra com o engenheiro florestal Marcelo Brotto.

Durante a visita, os participantes poderão saber mais sobre o trabalho de pesquisa e conservação das espécies vegetais – principal função do Jardim Botânico, que foi fundado ainda no início da década de 1990. A atividade reúne grupos de pessoas interessadas em conhecer mais sobre o local e sobre temas ambientais. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo telefone 3264-7365. A atividade é gratuita e as vagas são limitadas.

O encontro aproxima a comunidade e os frequentadores do dia a dia do Jardim Botânico. “Cada área do Jardim é um espaço de conservação. Quem conhece e gosta do Jardim Botânico é nosso aliado na preservação do bosque, do Jardim Francês e das nossas coleções”, conta o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff.

O projeto teve início em 18 de julho deste ano, quando um grupo de frequentadores diários do local foi convidado a participar. Na ocasião, explicou-se que, diferentemente de um parque, um jardim botânico é uma unidade dedicada à preservação de plantas, estudos e pesquisas vegetais.

Tem mais

O Comunidade no Jardim Botânico está previsto para acontecer novamente nos dias 17 de outubro e 21 de novembro, sempre às 10h. Os encontros, em geral, acontecem na Sala de Educação Ambiental, ao lado do Salão de Exposições.

Serviço: Comunidade no Jardim Botânico

Data: 27/9 (quinta-feira)

Horário: 10h

Local: Jardim Botânico de Curitiba – Rua Engenheiro Ostoja Roguski – Jardim Botânico