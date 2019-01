Vistorias e fiscalizações do Corpo de Bombeiros devem ficar mais rápidas

AN-PR

Dar mais agilidade ao atendimento à população nas solicitações e análises de projetos, vistorias e fiscalizações é uma das principais metas do Corpo de Bombeiros do Paraná nesta gestão, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Diminuir prazos é uma missão administrativa que temos que avançar”, disse o governador. Ele participou nesta segunda-feira (21), em Curitiba, da solenidade em que o coronel Samuel Prestes assumiu o Comando do Corpo de Bombeiros, em substituição ao coronel Antônio Carlos de Morais, que é subcomandante geral da Polícia Militar e ocupava interinamente o comando do CB.

O governador reiterou a importância e o papel estratégico do Corpo de Bombeiros para a população. “O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais sérias e respeitadas do Brasil e a corporação do Paraná está qualificada como uma das melhores do País”, afirmou. Ele disse que nesta gestão o foco do Governo do Estado será a estruturação da corporação. “Queremos avançar em tecnologia e inovação, visando a prevenção de desastres e o cuidado com a vida das pessoas”, concluiu.

Para abrir qualquer empresa no Brasil, lembrou Ratinho Junior, é necessário o aval do Corpo de Bombeiros, para certificar que ela esteja de acordo com as normas de segurança. “Hoje há prazos muito alongados. Precisamos dar estrutura ao Corpo de Bombeiros para que a corporação possa avalizar o funcionamento da empresa de maneira mais rápida, mas sempre preservando as regras de segurança.”

CRITÉRIOS - O secretário de Estado da Segurança Pública, general Luiz Felipe Carbonell, disse que o novo comandante do Corpo de Bombeiros foi escolhido por critérios técnicos. “Buscamos pelas melhores pessoas e com as melhores qualificações para assumir cargos adequados às suas competências”, destacou.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de Matos, o novo comandante do CB tem a missão de coordenar uma equipe que preste serviços ágeis. “A celeridade no atendimento às vítimas é o empenho do nosso Corpo de Bombeiros”, disse.

REGIONALIZAR - A importância de regionalizar o trabalho e dar autonomia para os responsáveis locais foi ressaltada pelo coronel Samuel Prestes. “Daremos liberdade para que nossos comandantes locais resolvam os problemas das próprias regiões, mantendo-se próximos da comunidade”, afirmou.

Prestes destacou a orientação do governador Ratinho Junior de agilizar processos de atendimento aos cidadãos. “Continuaremos focados nas ações emergenciais e na expansão de serviços de atendimento à população, além de contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado, para que ele possa se destacar no cenário nacional”, informou.

EXPERIÊNCIA - O coronel Samuel Prestes foi o primeiro Comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), comandante do 6º Grupamento de Bombeiros, em São José dos Pinhais (RMC), do 1º Grupamento, responsável pela capital do Estado. Antes de assumir o comando da corporação, chefiava a 3ª Seção do Estado-Maior da Instituição.

DEFESA CIVIL - Na solenidade, Ratinho Junior anunciou o coronel Ricardo Silva, também do Corpo de Bombeiros, como novo coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão que agora passa a integrar a Secretaria de Estado da Segurança Pública. O novo coordenador atuava como chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Paraná.

Ratinho Junior explicou que a Defesa Civil continua vinculada ao gabinete do governador, mas com a reestruturação do Governo do Estado e a diminuição de secretarias, deixa de pertencer ao gabinete militar e passa a fazer parte da Secretaria da Segurança Pública. “A ideia é melhorar e dinamizar ainda mais o atendimento”, explicou o governador.

O secretário da Segurança Pública lembrou que contou que todas as vezes em que a Defesa Civil é acionada, naturalmente os órgãos da segurança também são. “Essa integração deverá facilitar a organização do sistema de atendimento, melhorando os trabalhos e o atendimento à sociedade. Juntos nós teremos resultados ainda mais positivos”, declarou.

Garantir a qualidade nos serviços prestados é o principal desafio na Defesa Civil, segundo o coronel Ricardo. “A Defesa Civil é um orgulho para todos os paranaenses, uma vez que se encontra em posição de referência para as Américas”, disse o novo coordenador.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o ex-comandante do Corpo de Bombeiros, Edmilson de Barros; o diretor-geral do Detran, coronel Cesar Kogut; os deputados estaduais Hussein Bakri, Rubens Recalcatti e Luiz Cláudio Romanelli; o comandante do Cindacta 2, coronel Marcos Kentaro Adachi; o presidente da Fetranspar, coronel Sérgio Malucelli; e o presidente da Associação Comercial do Paraná, Glaucio Geara.