Vitória do Ceará sobre o Flu empurra o Atlético Paranaense para a lanterna do Brasileirão

Da Redação Bem Paraná com sites

O Ceará venceu o Fluminense nesta tarde de sábado (28), na abertura da 16ª rodada do Brasileirão da Série A. Jogando no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o Ceará venceu por 1 a 0, e deixou a lanterna da competição para o Atlético Paranaense, que ainda joga neste domingo (29) contra o Vitória (BA) na Arena da Baixada, em Curitiba. Com a vitórai, o Ceará foi a 11 pontos, um a mais que o Furacão. O Paraná Clube tem 13 e joga contra o Palmeiras em São Paulo, também no domingo.

O Atlético treinou na manhã deste sábado, no Estádio Joaquim Américo, palco da partida deste domingo, às 16 horas.