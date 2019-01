Vizeu elogia Renato e diz que insistiu por liberação ao Grêmio

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Vizeu fez questão de jogar no Grêmio em 2019. Apresentado nesta terça-feira (15), o centroavante afirmou que insistiu à Udinese, clube que detém seus direitos econômicos, para ser liberado por empréstimo ao time gaúcho.

A negociação arrastada terminou com final feliz também pela influência da figura de Renato Portaluppi. O técnico foi citado como um dos argumentos de Vizeu para voltar ao Brasil e jogar em Porto Alegre. Aos 21 anos, o atacante disputará posição com André e Jael ao longo do ano.

"Sabia que ia ficar no Brasil uma semana e, quando estava aqui, surgiu a oportunidade de vir para o Grêmio. Deu tudo certo? São meus representantes que cuidam da minha carreira e, nesse caso, achei que era o melhor. Quando surgiu isso, bati o pé e falei que queria vir para cá", disse Vizeu.

A saída por empréstimo, fazendo o caminho Itália-Brasil, até poderia ter outro clube como destino. Mas Vizeu disse que a presença de Renato no Grêmio pesou.

"Sem dúvidas ele me convenceu a vir para cá. É um ídolo, um gênio. Pela posição que jogava, pelos gols que fez, me ajudou a vir para cá", comentou o atacante, que não teve contato com o treinador durante as negociações.

O centroavante ainda revelou que vai usar o número 47. A escolha visa evitar atritos com Jael, com a 9, e André, dono da 90.

"Eu cheguei agora, preciso ter respeito por todos. Não é por ser centroavante que preciso jogar com a 9. A gente sabe que Jael é Jael. Eu vou escolher o número 47. Me identifico muito com esse número. Fui campeão da 47ª Copa São Paulo [de Futebol Junior]", completou Vizeu.

Antes dele, o Grêmio contratou três reforços. Julio Cesar, goleiro ex-Fluminense, Rômulo, volante emprestado pelo Flamengo, e Walter Montoya, cedido pelo Cruz Azul-MEX.