Volta do ‘Conversa com Bial’ já tem data marcada

A TV Globo planeja para 8 de abril, mas que será 9 na verdade, o início da temporada 2019 do ‘Conversa com Bial’. É com essa data que a equipe do programa vem trabalhando. O fato do 8 ou 9 se explica por causa do horário de entrada no ar, lá pelas tantas, depois do ‘BBB’, ‘Tela Quente’, ‘Jornal da Globo’... Daí, a segunda acaba “virando” terça. Bial teve um 2018 para entrar na história. Foi um ano recheado de boas entrevistas, com pautas bem diversificadas e que culminou com as denúncias de quatro mulheres aos abusos praticados pelo médium João de Deus. E, como outra curiosidade, a volta do Bial se dará justamente na última semana de exibição do ‘Lady Night’, da Tatá Werneck, dia 11, na Globo.

Leitura indispensável

Para todos os fins e efeitos, ontem, na página 3 da Folha, em Tendências/Debates, foi colocada a questão do BV – Bonificação por Volume na publicidade. Artigos assinados por Mario D´Andrea, publicitário e presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade, e Marcelo de Carvalho, um dos sócios da Rede TV!.

Terceiro nome

O ‘The Four’, reality musical da Xuxa, que já tinha João Marcelo Bôscoli e Léo Chaves escolhidos como jurados, definiu o seu terceiro nome. É o da cantora Aline Wirley, do Rouge. Antes dela, Anitta e Joelma também foram lembradas.

Na base da emoção

A parceria Record-Endemol Shine precisa torcer, mas torcer muito, para tudo dar certo no programa de estreia do ‘The Four’. A gravação do primeiro será no dia 4 para ir ao ar no dia 6. É um “quase ao vivo”.

Também tem isso

Ser escolhido para coberturas internacionais sempre conta pontos na carreira de todo repórter. Mas também tem o outro lado. Pessoal que está em Davos, acompanhando o Fórum Econômico Mundial, tem enfrentado temperaturas de até 7 abaixo de zero.

Discovery

De acordo com o Kantar Ibope, o Discovery Home & Health foi o canal mais assistido da TV por assinatura por mulheres adultas no ano passado. Seguindo na categoria “estilo de vida”, o TLC apresentou um crescimento de 31% no seu target (18 a 49 anos) em comparação a 2017. Foi o ano de maior audiência de sua história.

Musical

Nesta sexta-feira, o ‘Música na Band’ vai exibir o show ‘Fagner e Zé Ramalho - Ao Vivo’. Gravado em 2014, no Rio, ele apresenta aspectos curiosos: embora tenham se encontrado várias vezes e até morarem no mesmo prédio no Leblon, foi a primeira vez que dividiram um título ‘ao vivo’.

Aniversário

São Paulo completa 465 anos nesta sexta-feira. Na mesma data, a TV Gazeta, da Fundação Cásper Líbero, chega aos 49. A festa vai ser no ‘Mulheres’, com um especial e a presença do Tom Zé.

A propósito

Ainda em se tratando de Gazeta, o projeto de voltar com o “Desafio ao Galo”, apresentado por Joseval Peixoto e Elias Skaff, continua andando. Só não bateram martelo até agora, porque existem questões operacionais para serem discutidas.

Rapidinho

A versão internacional da série “Amores Roubados”, “Jugar com Fuego”, parceria Globo e Telemundo, é uma das atrações da feira Natpe, em Miami, que termina nesta quinta-feira. Marcelo Serrado, único ator brasileiro no elenco, foi escalado para promover este trabalho no evento, mas nada que comprometa as gravações da novela “O Sétimo Guardião”.

Vai e vem

Luciana Gimenez chegou e já gravou uma ação comercial da Netlix das mais divertidas. Trabalho bem interessante. E no embalo, preparou dois programas, um com a Nadja Pessoa e outro com Rafael Ilha, para irem ao ar na semana que vem. E já viajou de novo para Nova York. Só volta dia 4.

Day Silva

Próxima das 7 – Lazuli Barbosa (foto), depois de produzir e dirigir ‘Ver e Ler - Leituras Dramatizadas’, estará na primeira fase de ‘Verão 90’, substituta de ‘O Tempo Não Para’, na Globo. Adriana, sua personagem, é aluna de dança da Lidiane (Claudia Raia), mas que também acaba se apaixonando por Patrick (Klebber Toledo).

Bate – Rebate

A noticiada e depois desmentida desavença entre Lília Cabral e Marina Ruy Barbosa nos interiores de ‘O Sétimo Guardião’, expôs uma divisão perigosa em seu elenco...

... E que não foi totalmente contornada até agora...

... Um “incêndio” que pode ser comprometedor e provocar estragos...

... Alguém tem que apagar e serenar um pouco os ânimos.

A nova temporada do ‘Festival Mazzaropi’, aos domingos, meio-dia, está colocando a TV Aparecida entre as cinco maiores audiências da TV aberta.

O canal Futura também se rende ao formato reality e estreia no começo de fevereiro o ‘Almanaque Saúde’...

... O programa tem como proposta, em 21 dias, acompanhar a melhora na qualidade de vida de dez pessoas...

... Uma dupla em cada cidade.

A produção é da Cine Group, com apresentação de Mariana Hein.

O canal AMC anunciou ontem que adquiriu a série de terror ‘NOS4A2’, estrelada por Zachary Quinto e Ashleigh Cummings...

A produção em 10 episódios está sendo realizada em Rhode Island, nos Estados Unidos, e ainda não tem data de estreia.

C´est fini

‘Topíssima’, próxima novela da Record, está com o seu trabalho de pré-produção em andamento no Complexo Casablanca, no Rio. As gravações deverão começar em no máximo duas semanas. Camila Rodrigues fará a protagonista da história. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!