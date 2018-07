Votação online do Fala Curitiba é aberta. Veja como participar

SMCS

Está aberta a votação online das cinco demandas prioritárias de cada regional para compor a proposta do orçamento do município em 2019. Cada cidadão, com o CPF, pode votar em até cinco pedidos de obras ou serviços por regional. As demandas foram escolhidas pela população nos 87 encontros anteriores do Fala Curitiba 2018.

A votação é feita pelo site loa.curitiba.pr.gov.br e pode ser realizada até um dia antes da votação presencial, que acontecerá em reuniões públicas de 31 de julho a 3 de agosto nas regionais. Veja aqui o calendário completo das consultas públicas.

Agenda dos encontros

Segunda-feira (30/7), às 19h:

Regional Boqueirão, na Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano, 8.430)

Regional Tatuquara, na Rua da Cidadania (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n).